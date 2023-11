Le célèbre critique de cinéma et historien français Michel Ciment décède à l'âge de 85 ans

L'éminent critique de cinéma, écrivain et producteur de radio français Michel Ciment est décédé à l'âge de 85 ans. Il a régulièrement été chroniqueur à la célèbre émission culturelle « Le Masque et la Plume".

Michel Ciment, critique de cinéma et historien, est décédé à l'âge de 85 ans. Journaliste, écrivain et producteur de radio, Michel Ciment a été rédacteur en chef de "Positif", un magazine cinématographique mensuel. Il a également été producteur de l’émission "Projection privée" sur France Culture, de 1990 à 2016.

Il intègre la rédaction de "Positif", après avoir envoyé un texte sur Orson Welles en 1963, et en est devenu plus tard le rédacteur en chef.

En 1970, il rejoint l'équipe de l'émission culturelle « Le Masque et la Plume » sur France Inter. Il a participé à l'émission, pour la dernière fois, le 24 septembre 2023. Michel Ciment a également produit l'émission « Projection privée » sur France Culture, de 1990 à 2016.

"A ceux qui opposent films d'auteur et films populaires, le cinéma, le vrai, est celui qui abolit les frontières qui nous séparent des autres". Michel Ciment

Michel Ciment a produit de nombreuses monographies, dont « Kazan par Kazan », « Le Dossier Rosi », « Kubrick », « John Boorman un visionnaire en son temps ». Il a également écrit un livre sur le cinéma américain intitulé « Les Conquérants d'un nouveau monde », et un mémoire nommé « Le Cinéma en partage ».

« Toute la famille Masque et la Plume a perdu l'un de ses meilleurs amis », confie Jérôme Garcin, le producteur du programme. « Il était peut-être l'esprit le plus libre et le plus encyclopédique que la critique cinématographique ait jamais produit. »

France Culture a rendu hommage à « un immense critique et historien qui a consacré toute sa vie à transmettre, par des mots et par des écrits, son érudition et sa passion pour le septième art ».

Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, a exprimé sur X son « respect » pour le journaliste, qui « était non seulement un grand critique et un historien de renommée internationale, mais aussi un curieux esprit du cinéma et de l'art qui s'était battu avec acharnement toute sa vie ».

Gilles Jacob a poursuivi : « À Evelyne, l'épouse de Michel Ciment, qui l'a si bien soutenu et si fortement pendant toutes ces années, à son fils Gilles et à sa famille, je tiens à dire tout ce que Michel, par son intelligence, ses connaissances et sa transmission, a apporté aux jeunes générations de cinéphiles. »

Michel Ciment - 1938-2023.