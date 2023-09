Décès de Michael Gambon, l'interprète de Dumbledore dans Harry Potter

L'interprète de Dumbledore dans Harry Potter, Michael Gambon, est décédé à l'âge de 82 ans.

PUBLICITÉ

L'acteur vétéran Sir Michael Gambon est décédé paisiblement à l'hôpital à l'âge de 82 ans, selon sa famille.

Il est surtout connu pour avoir incarné le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, dans six des huit films de Harry Potter. Il avait été choisi pour incarner ce personnage très apprécié après la mort de son prédécesseur, Richard Harris, en 2002.

Un communiqué de la famille indique que "nous sommes dévastés d'annoncer la perte de Sir Michael Gambon", ajoutant : "Michael est mort paisiblement à l'hôpital, avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie".

Michael Gambon arrive à Trafalgar Square pour la première mondiale de Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2 - 2011 Joel Ryan / AP

Quel que soit le rôle qu'il ait joué au cours d'une carrière qui a duré plus de cinq décennies, Michael Gambon était toujours instantanément reconnaissable à sa voix profonde et traînante.

Bien que le rôle d'Albus Dumbledore dans les films de la saga Harry Potter ait donné à Michael Gambon une notoriété internationale et l'ait fait connaître à une nouvelle génération de fans, il était depuis longtemps reconnu comme l'un des plus grands acteurs britanniques. Il a travaillé pour la télévision, le théâtre et la radio, et a joué dans des dizaines de films, de The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, The Insider, Gosford Park à The Life Aquatic with Steve Zissou, Hail, Caesar !, The King's Speech et le film d'animation familial Paddington.

Michael Gambon a été fait chevalier pour services rendus à l'art dramatique en 1998.

Membres de la distribution des films Harry Potter, dont Michael Gambon, deuxième en partant de la gauche John Raoux/AP

Né en Irlande le 19 octobre 1940, Michael Gambon a grandi à Londres et a suivi une formation d'ingénieur, suivant les traces de son père. Il a fait ses débuts au théâtre dans une production d'"Othello" à Dublin.

En 1963, il obtient son premier grand succès avec un petit rôle dans "Hamlet", la première production de la National Theatre Company, sous la direction du légendaire Laurence Olivier.

Michael Gambon est rapidement devenu un acteur de théâtre distingué et a été acclamé par la critique pour son rôle principal dans "Life of Galileo", mis en scène par John Dexter. Il a souvent été nommé pour des prix et a remporté trois fois le prix Laurence Olivier et deux fois le Critics' Circle Theatre Awards.

Acteur aux multiples talents, Michael Gambon a également reçu quatre prix convoités de la British Academy of Film and Television Arts pour son travail à la télévision.

Il s'est fait connaître en Grande-Bretagne grâce à son rôle principal dans la série de la BBC The Singing Detective (1986), écrite par Dennis Potter et considérée comme un classique de la fiction télévisée britannique. Michael Gambon a remporté le BAFTA du meilleur acteur pour ce rôle.

Michael Gambon assiste à la première de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé - New York - 2009 Peter Kramer/AP

Michael Gambon était un acteur polyvalent, mais il a déclaré un jour à la BBC qu'il préférait jouer des "personnages méchants". Il a joué le rôle du gangster Eddie Temple dans le film policier britannique Layer Cake et celui d'un chef du crime satanique dans l'excellent The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover (Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant) de Peter Greenaway.

En 2015, il est revenu aux œuvres de J.K. Rowling, en jouant un rôle principal dans l'adaptation télévisée de son livre "The Casual Vacancy".

Michael Gambon s'est retiré de la scène en 2015 après avoir eu du mal à se souvenir de son texte devant un public en raison de son âge avancé. Il a déclaré un jour au Sunday Times Magazine : "C'est une chose horrible à admettre, mais je ne peux pas le faire. Cela me brise le cœur".

Les hommages à l'acteur disparu ont afflué en ligne :

L'acteur a toujours protégé sa vie privée. Il a épousé Anne Miller et ils ont eu un fils, Fergus. Il a ensuite eu deux fils avec la décoratrice Philippa Hart.

Michael Gambon - 1940-2023