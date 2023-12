Une boulangerie où les esclaves et les ânes étaient exploités mise au jour à Pompéi

Cette découverte s'inscrit dans la lignée des récits poignants d'Apulée, écrivain du IIe siècle après J.-C., dont les Métamorphoses décrivent le travail harassant enduré par les hommes, les femmes et les animaux dans les moulins et les boulangeries de l'Antiquité.

Les archéologues qui travaillent sur les fouilles en cours dans la Région IX, Insula 10, près des pentes de l'ancienne ville de Pompéi, ont découvert un site inquiétant : une boulangerie-prison où des travailleurs réduits en esclavage et des ânes aveuglés étaient confinés et exploités pour produire du pain.

L'espace de travail exigu, doté de petites fenêtres haut placées dans les murs et sécurisées par des barres de fer, a été découvert dans le cadre d'un vaste projet visant à sécuriser et à consolider les zones non fouillées de Pompéi.

On suppose que la résidence contenant la boulangerie était en cours de rénovation lorsque l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C. a entraîné sa destruction.

Cependant, la découverte de trois victimes dans l'une des pièces de la boulangerie au cours des derniers mois suggère que la propriété abritait encore des individus au moment de l'éruption.

Les horreurs d'un travail harassant dans les anciens moulins de Pompéi

La boulangerie-prison vue d'en haut Credit: Pompeii archaeological park

Dépourvue de portes et de toute communication avec l'extérieur, la zone de production ne disposait que d'une sortie donnant sur l'atrium de la maison, ce qui limitait la circulation des individus à l'intérieur.

"Il s'agit, en d'autres termes, d'un espace dans lequel il faut imaginer la présence de personnes de condition servile dont le propriétaire ressentait le besoin de restreindre la liberté de mouvement", note Gabriel Zuchtriegel, directeur du Parc archéologique de Pompéi, dans un article sur les fouilles à Pompéi cosigné et publié aujourd'hui dans l'E-Journal.

Il ajoute : "c'est la face la plus choquante de l'esclavage antique, celle dépourvue à la fois de relations de confiance, où l'on était réduit à la violence brute, impression entièrement confirmée par la sécurisation des quelques fenêtres par des barreaux de fer."

Adjacente à l'écurie, l'aire de mouture présentait des échancrures semi-circulaires dans les dalles de basalte volcanique, peut-être des sculptures délibérées pour coordonner le mouvement des animaux et les empêcher de glisser et de former un "sillon circulaire", comme l'a décrit Apulée, un écrivain du deuxième siècle de notre ère.

L'usure de ces empreintes suggère des cycles synchronisés autour des meules, comme les engrenages d'un mécanisme d'horlogerie.

La triste réalité de la vie quotidienne dans cet espace complète le récit présenté dans l'exposition à venir, "L'autre Pompéi : Ordinary Lives in the Shadow of Vesuvius", qui ouvrira ses portes le 15 décembre à la Palestra Grande de Pompéi.

L'exposition met en lumière les individus oubliés, tels que les esclaves, qui, bien que souvent négligés par les sources historiques, constituaient la majorité de la population et contribuaient de manière significative à l'économie, à la culture et au tissu social de la civilisation romaine.