Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie, nommée présidente du festival de Cannes 2024

Après une année de tous les records avec son film Barbie, la réalisatrice, scénariste et actrice américaine Greta Gerwig présidera le jury du 77ème Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai 2024.

Greta Gerwig, la scénariste et réalisatrice américaine de "Barbie", sera la présidente du jury du prochain Festival de Cannes.

Cette femme de 40 ans, qui est également actrice, est la première à occuper ce poste depuis l'actrice Cate Blanchett en 2018.

Réagissant à l'annonce, Greta Gerwig a déclaré : "J'aime les films - j'aime les faire, j'aime aller les voir, j'aime en parler. En tant que cinéphile, Cannes a toujours été le summum de ce que peut être le langage universel des films. Être dans un lieu de vulnérabilité, dans une salle obscure remplie d'étrangers, en train de regarder un tout nouveau film, c'est l'endroit où je préfère être. Je suis stupéfaite, ravie et pleine d'humilité d'être la présidente du jury du Festival de Cannes. J'ai hâte de voir quels voyages nous attendent".

Un succès retentissant

La nomination de Greta Gerwig scelle ce qui a été l'année la plus remarquable pour la cinéaste et l'industrie du cinéma. Barbie est en tête des nominations aux Golden Globes de l'année prochaine. Il s'agit du plus grand succès mondial au box-office cette année, qui a fait de la poupée de Mattel un phénomène culturel encore plus important et de Greta Gerwig la réalisatrice la plus rentable de l'histoire du cinéma.

L'actrice principale Margot Robbie lors de la première de 'Barbie', à Londres, le 12 juillet 2023 Scott Garfitt/Invision

"C'est un choix évident, tant Greta Gerwig incarne avec audace le renouveau du cinéma mondial, dont Cannes est chaque année à la fois le précurseur et la caisse de résonance", déclarent Iris Knobloch, présidente du Festival, et Thierry Frémaux, délégué général. "Au-delà du 7ème art, elle est aussi la représentante d'une époque qui décloisonne, mélange les genres et porte haut les valeurs d'intelligence et d'humanisme".

Greta Gerwig, ajoute également un autre record à son considérable palmarès : celui de devenir la plus jeune personne à assumer cette tâche depuis Sofia Loren qui n'avait que 31 ans en 1966, et la deuxième femme réalisatrice depuis Jane Campion en 2014. Elle est également la deuxième femme américaine après Olivia de Haviland, première femme présidente du jury en 1965.

Le 77ème Festival de Cannes aura lieu du mardi 14 au samedi 25 mai 2024.

La sélection officielle sera dévoilée à la mi-avril 2024.