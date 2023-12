De Barbie à l'Eurovision, voici les recherches Google les plus populaires cette année

Le phénomène culturel "Barbenheimer" est arrivé en tête des recherches mondiales sur Google cette année, tandis que l'Eurovision et ChatGPT ont attiré l'attention dans toute l'Europe.

PUBLICITÉ

A quoi ressemble votre historique de recherche sur internet ?

Le géant américain de la technologie vient de publier son "Year in Search", un bilan annuel de ce que les internautes recherchent le plussur Google.

En ce qui concerne l'actualité, la guerre entre Israël et le Hamas arrive en tête des recherches mondiales, suivie des tremblements de terre en Turquie et en Syrie en février et de l'implosion du submersible Titan qui se dirigeait vers le Titanic.

Euronews Culture a rendu compte de l'émoi général liée à la disparition du Titan, qui a dominé l'actualité pendant des semaines en juin.

En ce qui concerne les phénomènes culturels, il n'est pas surprenant que le film le plus recherché cette année soit "Barbie", suivi de "Oppenheimer".

Le double film à succès "Barbenheimer", qui a fait le tour du monde pour devenir l'un des événements incontournables de l'été, a également fait l'objet d'un grand nombre de recherches.

Parmi les célébrités les plus recherchées, citons Jeremy Renner, qui a fait la une des journaux après avoir survécu à un accident de chasse-neige en janvier.

Matthew Perry et Tina Turner, décédés cette année, figurent également en tête de liste des célébrités les plus recherchés de l'année.

Dans le domaine de la télévision, "The Last of Us", "Wednesday" et "Ginny and Georgia" ont été les trois séries les plus recherchées en 2023.

La chanson "アイドル (Idol)" du superduo japonais Yoasobi a été la chanson la plus recherchée sur Google, suivie de "Try That In A Small Town" de la star américaine de la country Jason Aldean et de la chanson de Shakira "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" avec le producteur argentin Bizarrap.

Shakira a également été la chanteuse le plus recherché au monde sur Google cette année.

Les sites européens en tête de liste des recherches mondiales

L'Europe est très populaire dans les recherches mondiales portant sur les musées, les parcs et les stades.

Quatre des cinq parcs les plus recherchés cette année se trouvent en Europe : le parc Güell de Barcelone, suivi du Central Park de New York, du Hyde Park de Londres, du parc El Retiro de Madrid et de la Villa Borghese de Rome.

Parmi les musées les plus recherchés sur Google figurent le Louvre et le musée d'Orsay de Paris, ainsi que le British Museum et le National History Museum de Londres.

Le rapport "Year in Search" de Google ventile également les recherches par région et par pays. En Europe, le concours de l'Eurovision a été l'une des principales recherches de l'année.

En Suède, la deuxième célébrité la plus recherchée a été Loreen, gagnante de l'Eurovision, tandis qu'en Finlande, il s'agit de Käärijä, également candidate au concours européen de la chanson.

En Allemagne, l'une des recherches les plus fréquentes concernait le groupe de métal Rammstein, dont le leader a fait l'objet d'une série d'allégations d'agressions sexuelles au cours de l'été (allégations qui ont été abandonnées par la suite).

Les Français cherchaient "Comment se débarrasser des punaises de lit?". Les Espagnols cherchaient des recettes de "limon serrano", tandis que les Irlandais étaient plus intéressés par des "recettes d'Airfryer".

PUBLICITÉ

L'intelligence artificielle a également été une tendance mondiale massive cette année, l'intérêt pour le sujet inondant les moteurs de recherche, les sites d'information et Wikipédia.

Cette année, ChatGPT a été le terme technologique le plus recherché en Autriche, en Belgique, en Lettonie, en Lituanie, en Espagne, en Suisse et en Allemagne.

Tout ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous trouverez d'autres données, y compris les tendances des années précédentes, dans les archives "Year in Search" de Google.

L'entreprise indique qu'elle a recueilli ses résultats de recherche pour 2023 entre le 1er janvier et le 27 novembre de cette année.