Kanye West s'excuse auprès de la communauté juive pour ses propos antisémites

Le rappeur a présenté ses excuses à la communauté juive pour ses commentaires antisémites à répétition. Réconciliation ou amende stratégique avant la sortie de son nouvel album ?

PUBLICITÉ

Kanye "Ye" West s'est excusé auprès de la communauté juive pour ses précédents commentaires antisémites dans un post sur le réseau social, Instagram, écrit en hébreu.

L'artiste écrit ceci : "je m'excuse sincèrement auprès de la communauté juive pour tout débordement involontaire causé par mes mots ou mes actions. Mon intention n'était pas de blesser ou de manquer de respect, et je regrette profondément la douleur que j'ai pu causer."

Il poursuit : "je m'engage à commencer par moi-même à tirer les leçons de cette expérience afin de faire preuve d'une plus grande sensibilité et d'une meilleure compréhension à l'avenir. Votre pardon est important pour moi et je m'engage à faire amende honorable et à promouvoir une plus grande unité".

Le rappeur a été accusé pour la première fois d'antisémitisme, en octobre 2022, à la suite d'une série de messages haineux sur les réseaux sociaux. Ses commentaires controversés lui ont valu d'être lâché par son agence artistique et sa maison de disques, et de voir des marques de mode comme Adidas, Gap et Balenciaga mettre fin à leurs partenariats avec lui.

Lors d'une interview dans le talk-show, "Infowars" animé par Alex Jones, Kanye "Ye" West avait déclaré: _"j'en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler. J'aime Hitler", _avant de poster une image d'une croix gammée mélangée à une étoile de David. Le rappeur a été accusé par un ancien employé de TMZ de faire l'éloge d'"Hitler et des nazis". Kanye "Ye" West aurait également dessiné une croix gammée lors d'une réunion avec Adidas au sujet de sa ligne de chaussures Yeezy, et a porté une cagoule semblable à celle du Ku Klux Klan lors d'une soirée d'écoute à Miami.

Jonathan Greenblatt, directeur national et directeur général de l'Anti-Defamation League, a qualifié Kanye "Ye" West d'"antisémite vicieux" qui "met les Juifs en danger".

Le mois dernier, Kanye "Ye" West a fait référence aux allégations d'antisémitisme portées contre lui dans une nouvelle chanson intitulée "Vultures", dont les paroles sont charmantes : "comment je suis antisémite ? / Je viens de baiser une salope juive".

Kanye "Ye" West se prépare à sortir son dernier album, une collaboration avec Ty Dolla $ign également intitulée "Vultures", le 12 janvier.

Compte tenu des obligations promotionnelles, des ventes et des flux de l'album, ainsi que de la nature erratique et emphatique des accès de haine de l'homme, les excuses semblent un peu trop soignées.

Ou bien, cynisme justifié mis à part, s'agit-il pour Kanye "Ye" West de tourner la page et de s'engager sur la voie d'une meilleure compréhension des blessures qu'il a causées à maintes reprises ?

À suivre.