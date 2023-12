Lee Sun-kyun, l'acteur de "Parasite", retrouvé mort à l'âge de 48 ans

Les conditions dans lesquelles l'acteur a été retrouvé s'apparente à un suicide.

PUBLICITÉ

L'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun, connu pour son rôle dans le film oscarisé, "Parasite", a été retrouvé mort dans une voiture à Séoul, ont annoncé les autorités. Lee Sun-kyun faisait l'objet d'une enquête policière pour des soupçons d'usage de cannabis et d'autres psychotropes.

La police et les services d'urgence ont d'abord trouvé Lee Sun-kyun dans ce qu'ils croyaient être un état d'inconscience dans la voiture garée dans une rue du nord de Séoul. Les agents des services d'urgence ont ensuite confirmé qu'il était mort, selon le commissariat de police de Seongbuk, à Séoul.

La police était à la recherche de l'acteur, âgé de 48 ans, après avoir été informée de sa disparition, a indiqué la police de Seongbuk.

La police a refusé de fournir d'autres détails, et notamment de préciser si elle concluait à un suicide. Mais les médias sud-coréens, dont l'agence de presse Yonhap, ont déclaré que la famille de Lee Sun-kyun avait signalé à la police qu'il avait quitté son domicile après avoir laissé un message ressemblant à une lettre de suicide.

Des membres de l'équipe coréenne d'investigation de la scène de crime enquêtent sur le lieu où l'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun a été retrouvé à Séoul, en Corée du Sud AP Photo

Lee Sun-kyun a fait l'objet d'enquêtes policières reposant sur des allégations de consommation de drogues illégales au domicile d'une hôtesse de bar. Lee Sun-kyun a porté plainte contre deux personnes, dont l'hôtesse, affirmant qu'elles l'avaient fait chanter. L'enquête a fait l'objet d'une vaste couverture par les tabloïds. Selon Yonhap, l'acteur sud-coréen a insisté sur le fait qu'il avait été piégé et qu'il ne savait pas ce qu'il prenait.

En Corée du Sud, la législation sur les stupéfiants est particulièrement sévère et les crimes liés à la drogue sont généralement passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.

Extrait de Parasite - Lee Sun-kyun dans le rôle de Park Dong-ik et Cho Yeo-jeong dans le rôle de Choi Yeon-gyo AP Photo

Lee Sun-kyun a joué dans la comédie noire de Bong Joon-ho, "Parasite", qui a remporté l'Oscar du meilleur film et trois autres catégories en 2020. Il a également reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes.

Cette satire de classe a été le premier film non anglophone à remporter le prix du meilleur film en 92 ans d'histoire des Oscars, et le premier film sud-coréen à remporter un Oscar.

Dans ce film, Lee Sun-kyun incarne Park Dong-ik, le chef d'une famille riche qui est infiltrée par des membres d'une famille pauvre se faisant passer pour des personnes hautement qualifiées n'ayant aucun lien de parenté avec elle.

Les acteurs du film, dont Lee Sun-kyun, ont également remporté un "Screen Actors Guild award" pour la meilleure distribution d'ensemble d'un film, en 2020. Il a également été nommé meilleur acteur aux "International Emmy Awards" pour sa prestation dans le thriller de science-fiction Dr. Brain.

De gauche à droite : Song Kang-ho, Park So-dam, Lee Sun-kyun et Choi Woo-shik, lauréats du prix de la meilleure performance d'un acteur dans un film pour "Parasite" - 2020 AP Photo

Même avant "Parasite", Lee Sun-kyun était depuis longtemps un acteur populaire en Corée du Sud. Il s'est fait connaître grâce à son rôle dans la série télévisée à succès "Coffee Prince", et a gagné en popularité auprès du grand public avec le drame médical "Behind The White Tower", "Pasta" et "My Mister".

L'acteur était marié à l'actrice Jeon Hye-jin, avec laquelle il a eu deux jeunes fils.