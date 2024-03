Oscars : quels sont les pays étrangers les plus récompensés ?

L'Italie arrive en tête des pays les plus récompensés par l'académie américaine, suivie de la France et, loin derrière, du Japon.

PUBLICITÉ

Cette année, quatre films européens (britanniques, allemands, italiens et espagnols) et un film japonais ont été nominés pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère aux Oscars américains. Remontons dans l'histoire des Oscars pour voir quels pays ont eu le plus de succès.

L'Italie est le pays qui a obtenu le plus de récompenses pour des films étrangers aux Oscars. Bien qu'un seul film italien ait remporté l'Oscar au cours de ce siècle, pendant l'âge d'or du cinéma italien, l'Italie a toujours été la grande favorite. Au total, ce pays du sud de l'Europe a remporté quatorze prix, sur 32 nominations.

Roberto Benigni reçoit l'Oscar du meilleur film étranger pour "La vie est belle" en 1999.

La concurrence étant très forte dans la catégorie du meilleur film international, le film italien de cette année, Io Capitano, 33ème nomination, n'a obtenu que la neuvième place dans le classement d'Euronews Culture. Mais s'il gagne, il confirmera la première place de l'Italie devant la France et le Japon.

L'exception française

La France talonne l'Italie avec plus de nominations (41) mais n'a été récompensée que douze fois. L'industrie cinématographique française n'a pas connu de nuit de gloire depuis trois décennies, le dernier film récompensé étant Indochine, en 1993, avec Catherine Deneuve.

Le Japon est loin derrière, à la troisième place, avec cinq prix, les deux plus récents ayant été décernés en 2009 et 2022. Les trois premiers ont été décernés dans les premières années de l'histoire des Oscars.

Après la victoire allemande de l'année dernière avec À__l'Ouest, rien de nouveau, c'est un triple tirage au sort de pays européens qui célèbrent leur film récompensé quatre fois : le Danemark, l'Espagne et l'Allemagne.

Les deux derniers ont également leur candidat parmi les cinq sélectionnés cette année. Cela signifie que si le film espagnol Society of Snow ou le film allemand Teacher's Lounge sont récompensés, un autre pays européen montera sur le podium (à égalité avec le Japon) dans la liste des pays les plus performants dans la catégorie des films en langue étrangère.

Si Perfect Days, du Japon, l'emporte, le pays asiatique confirmera sa troisième place.

La Suède est un cas particulier, car le même réalisateur, Ingmar Bergman, a remporté le prix à trois reprises. Pour mettre les choses en perspective, il en a eu 10 en compétition alors que l'ensemble de l'industrie cinématographique du pays a reçu 16 nominations aux Oscars dans cette catégorie.

Les films russes ont obtenu quatre Oscars pour le meilleur film étranger, dont trois datent de l'époque soviétique.

Les films étrangers récompensés aux Oscars

Et l'Oscar est attribué à...

L'Academy Award du meilleur film étranger, tel qu'il existe aujourd'hui, est décerné depuis 1956, mais à l'origine, en 1947, il s'agissait d'un prix honorifique.

Il était décerné par le Conseil des gouverneurs de l'Académie, en l'absence d'autres films nominés en compétition. Au cours de son existence, le conseil a décerné quatre prix à l'Italie, la France et le Japon en ont remporté trois chacun, et une coproduction franco-italienne a été récompensée en 1950.

Les films non anglophones gagnants dans la catégorie du meilleur film

Seuls deux films étrangers non anglophones ont triomphé dans la catégorie du meilleur film, The Artist, en 2012, un film français essentiellement muet, et le film sud-coréen Parasite qui est donc entré dans l'histoire en 2020 en remportant le prix en tant que premier lauréat non anglophone.

Cette année, "Anatomie d'une chute" de Justine Triet, lauréat de la Palme d'or, a une chance d'entrer dans l'histoire des Oscars en devenant le premier film francophone à remporter le dernier prix de la soirée.