En réponse à ces allégations, l'auteur du livre, dont la BBC prétend que sa prochaine série est adaptée, décrit l'épreuve comme une "coïncidence malheureuse".

RTVE, le radiodiffuseur public espagnol, s'apprête à demander des "explications" à la BBC, son homologue britannique, à la suite d'allégations de plagiat concernant une série télévisée britannique récemment annoncée.

Le dévoilement du dernier projet télévisé de la BBC, "The Ministry of Time", décrit comme une série "nouvelle" et "tout à fait unique", a immédiatement suscité la controverse, car il présentait des ressemblances frappantes avec une série télévisée espagnole existante.

L'annonce de la BBC ne fait aucune mention du feuilleton télévisé espagnol "El Ministerio del Tiempo", qui a été diffusé, de 2015 à 2019, et dont il partage à la fois le titre et les éléments de l'intrigue.

La chaîne britannique s'est plutôt inspirée d'un roman inédit de l'écrivaine britanno-cambodgienne, Kaliane Bradley, dont la sortie est prévue pour le 14 mai.

Quelles sont les similitudes entre les deux séries ?

L'enseigne de la BBC est visible à l'extérieur de l'entrée du siège de l'organisation médiatique financée par l'État, le 19 juillet 2017, à Londres. Credit: Frank Augstein/AP

Les deux séries portent exactement le même titre et présentent des similitudes frappantes au niveau de l'intrigue.

La série de la BBC est censée "suivre un département gouvernemental nouvellement créé, le ministère du Temps, qui rassemble des "ex-pats" de toute l'histoire pour expérimenter la viabilité du voyage dans le temps".

En comparaison, la série espagnole "suit les exploits d'une équipe d'enquêteurs secrets au sein du ministère fictif du Temps, qui s'occupe des incidents causés par le voyage dans le temps et qui peuvent entraîner des changements dans le présent".

Ce n'est pas la première fois que "El Ministerio del Tiempo" fait l'objet d'un litige en matière de droits d'auteur.

Onza Partners, la société de production à l'origine de la série, a déjà intenté un procès au diffuseur américain, CBS, à propos de sa production de 2016, "Timeless", qu'elle accusait d'avoir "copié" sa série. L'épreuve s'est soldée par un accord de non-lieu en mai 2017.

Quelle a été la réaction aux accusations de plagiat de la BBC ?

Les similitudes entre la série proposée par la BBC et "El Ministerio del Tiempo" ne sont pas passées inaperçues, de nombreux fans de la série espagnole exprimant leur indignation sur les médias sociaux.

Le cocréateur de la série espagnole, Javier Olivares, s'est rendu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour partager son point de vue sur la controverse.

Il s'est dit surpris de l'apparente ignorance de la BBC à l'égard de sa série, rappelant qu'elle est disponible sur "Netflix UK" et qu'elle a attiré l'attention de médias internationaux tels que "Variety".

Javier Olivares a également souligné qu'une simple recherche sur Google pour "Ministry of Time" révélerait la série espagnole, ce qui indique que la BBC aurait dû être au courant de son existence.

En réponse à la controverse, Kaliane Bradley, l'auteur du livre dont la BBC prétend que la série est adaptée, a déclaré : "Mon premier ouvrage littéraire, "Le ministère du temps", qui sera publié en mai, est une œuvre de fiction originale. Je n'ai jamais vu la série espagnole et les titres identiques sont une coïncidence malheureuse".

La BBC n'a pas encore répondu publiquement à la controverse.