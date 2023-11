Comment la chaîne américaine, HBO, a changé la donne pour la télévision

Le 8 novembre 1972, était lancée la célèbre chaîne américaine, HBO.

Il y a 51 ans aujourd'hui, le monde de la télévision a changé pour toujours. Le 8 novembre 1972, la chaîne américaine, HBO, voyait le jour. À l'époque de la création d'HBO, la télévision était la forme d'art inférieure au cinéma.

Les stars du cinéma, qui auraient autrefois considéré une série comme un genre inférieur au cinéma, cherchent aujourd'hui à être au générique des séries à grand spectacle.

Il s'agit d'un changement massif sur le marché, et lorsque l'on examine les séries responsables de ce changement d'attitude, HBO n'est jamais très loin.

Presque tous les grands noms de la télévision sont des produits HBO. "Les Sopranos", "The Wire", "Sex and the City", "Game of Thrones" et "Succession" ne sont que la partie émergée de l'iceberg de la chaîne.

Le 8 novembre 1972, HBO a été lancée aux États-Unis avec seulement 365 abonnés payants. La première émission diffusée est un match de hockey : le match de la NHL ("National Hockey League") entre les "New York Rangers" et les "Vancouver Canucks" qui se déroule en direct au Madison Square Gardens.

À l'époque, il n'y avait pas d'émissions commandées par HBO, mais outre le sport, la chaîne diffusait également des films. Le match de hockey a été suivi du film de Paul Newman, "Sometimes a Great Nation" (1971).

À l'époque, l'abonnement à HBO coûtait 6 dollars (5,83 euros) par mois et la chaîne avait du mal à attirer des abonnés.

Mais sa fortune va bientôt changer. En tant que pionnière de la télévision payante, HBO n'a eu qu'à attendre quelques années avant que les procès et la pression exercée par d'autres sociétés ne permettent à la télévision par câble de proliférer aux États-Unis.

Le nombre d'utilisateurs de la télévision par câble est passé de 50 000 en 1974 à 1,5 million en 1978. En 1977, HBO réalise des bénéfices et l'avenir de la société semble assuré.

En 1975, HBO présente sa première émission comique spéciale, "An Evening with Robert Klein" (Une soirée avec Robert Klein). Cette émission, ainsi qu'une série comique d'anthologie intitulée "On Location", ont jeté les bases qui ont permis à HBO de devenir un tremplin important, dans la carrière d'un comédien.

HBO continue de se développer et, en 1983, la chaîne décide de commencer à programmer ses propres émissions: des films originaux réalisés pour la chaîne et des mini-séries, dont les budgets dépassent de loin ceux des émissions télévisées traditionnelles.

"Not Necessarily the News" a débuté en 1983. Il s'agit d'une émission d'information satirique qui est le grand-père stylistique de l'actuelle "Last Week Tonight with John Oliver".

Le premier film produit en solo par la chaîne est "The Terry Fox Story". Sorti en 1983, il s'agit du premier film produit pour la télévision par câble. HBO était prête à devenir l'un des radiodiffuseurs les plus influents de l'histoire.

Grâce à son modèle d'abonnement, HBO n'a jamais eu besoin de se plier aux exigences des annonceurs. Au contraire, elle s'est toujours concentrée sur la diffusion de programmes télévisés et de films de qualité susceptibles d'intéresser le public. Cela semble évident, n'est-ce pas ? Faites la télévision que les téléspectateurs veulent, et ils viendront. Mais l'attitude d'HBO a toujours été un pas en avant.

Des décennies avant que les plateformes de diffusion en continu ne se lancent dans la production indépendante de leurs émissions, HBO avait compris que le public voulait des émissions prestigieuses à gros budget, qui valaient la peine d'être regardées.

C'est à la fin des années quatre-vingt-dix qu'est apparu le génie dramatique et comique qu' HBO était prête à programmer alors que les autres chaînes américaines se montraient réticentes à l'égard du contenu. "Oz", "Sex and the City" et "The Sopranos" ont été diffusées et ont immédiatement attiré l'attention.

Toutes trois ont abordé des thèmes adultes d'une manière que les émissions des autres chaînes n'auraient pas osé faire à l'époque, et qu'elles n'osent toujours pas faire aujourd'hui.

Les diffuseurs en continu adoptent désormais une méthode de production interne similaire à celle dont HBO a été la pionnière. Mais l'étendue des émissions produites par ces diffuseurs signifie que la qualité n'est tout simplement pas à la hauteur.

La preuve en est. HBO domine les Emmy Awards depuis les années 90. Mais c'est lors des Emmy Awards de 2001 que la chaîne a pu se targuer d'avoir reçu plus de nominations dans les principales catégories que n'importe quelle autre chaîne.

Depuis les années 90, la liste des émissions incroyables produites par HBO est presque infinie. De l'épopée fantastique, "The House of the Dragon", au drame familial "Succession" en passant par la comédie "The White Lotus", HBO n'a jamais perdu en qualité.