Italie : un film de propagande russe projeté malgré les réactions négatives dans le pays

Le film "The Witness", un film de propagande russe sur le conflit en Ukraine, est en tournée en Italie malgré la condamnation générale du public et des fonctionnaires.

Un film de propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine, qui a fait un flop complet au box-office russe l'année dernière, devrait être projeté, en Italie, d'ici la fin du mois, bien qu'il ait suscité de vives réactions.

"The Witness", le premier long métrage russe sur l'invasion de l'Ukraine, raconte l'histoire fictive de Daniel Cohen, un violoniste belge qui se retrouve pris dans le conflit après un voyage à Kyiv et qui assiste à des crimes terribles commis par des nationalistes ukrainiens dans le village de Semidveri. Il décide alors de se donner pour mission de dire au monde la "vérité" sur ce qu'il se passe en Ukraine.

Le film est essentiellement un recueil de nombreux mensonges du Kremlin utilisés pour justifier l'invasion illégale de l'Ukraine, réunis dans un film de guerre de deux heures. Vladimir Poutine et le Kremlin ont longtemps mis en avant la nécessité de "dénazifier" l'Ukraine comme l'une des principales raisons d'envahir leur voisin.

Lorsque le film est sorti dans tout le pays, en août 2023, les Russes n'ont pas vraiment afflué au cinéma pour le voir, et le film a généralement été considéré comme un échec au box-office, rapportant moins de 14 millions de roubles (142 000 euros) au cours de ses deux premières semaines, comme le rapporte The Guardian.

Mais si le film de propagande russe ne semble pas avoir conquis les spectateurs dans leur pays, "The Witness" espère maintenant attirer plus de regards en Italie, du moins parmi ceux qui n'ont jamais vraiment tourné le dos à Vladimir Poutine.

La projection controversée à Bologne

La projection du film est prévue dans la soirée du 27 janvier - le même jour que la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste - dans la ville de Bologne, traditionnellement libérale et orientée à gauche. Le film "The Witness" sera projeté dans un centre culturel appelé Villa Paradiso, lors d'un événement auquel participeront Vincenzo Lorusso, de l'organisation pro-russe "Donbas Italy", et le journaliste pro-Kremlin Andrea Lucidi.

Le post Facebook annonçant la projection sur la page du centre culturel a été inondé de commentaires critiques d'utilisateurs accusant le lieu d'accueillir un événement haineux et de propagande pro-russe. Interrogé par un utilisateur, le centre a répondu qu'il accueillait plusieurs "initiatives diverses".

Les utilisateurs ont accusé le centre d'avoir supprimé certains des commentaires les plus cinglants, dont certains faisaient référence à la résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Certains ont accusé le centre d'utiliser les idées de démocratie et de liberté d'expression pour justifier "la diffusion de la terreur et de la propagande pro-russe et fasciste".

Malgré la condamnation des autorités municipales, qui ont qualifié d'"inacceptable" la projection du film dans un bâtiment recevant des fonds publics et ont demandé aux organisateurs d'annuler l'événement, la projection de "The Witness" est prévue le 27 janvier comme prévu.

Selon le centre culturel, "Villa Paradiso", l'ordre d'annuler l'événement viole le "droit des citoyens à s'informer librement" sur le conflit en Ukraine. En réponse à la demande des autorités municipales, "Villa Paradiso" a insisté sur le fait qu'elle n'enfreignait aucune loi en projetant le film.

Si l'événement devait être annulé, le groupe d'extrême droite, "National Movement Patriots Network", a proposé d'organiser une projection de "The Witness".

Euronews a contacté les autorités de Bologne et de Villa Paradiso pour obtenir des commentaires.

Le film "The Witness" en tournée en Italie

La projection prévue à Bologne ne serait pas la première fois que "The Witness" est diffusé en Italie, après avoir été en salle à Rome, Florence, Reggio Emilia, Cesena et dans d'autres villes du pays au cours des deux derniers mois.

À Rome, la projection du film a été précédée d'un message vidéo enregistré par l'actrice qui interprète le personnage principal, Karen Badalov. Dans cette vidéo, Karen Badalov s'adresse au public italien et parle de son amour pour l'Italie et le cinéma du pays, tout en disant qu'elle espère que les spectateurs s'identifieront à son personnage.

Elle se plaint que la bande-annonce du film soit bloquée sur YouTube, affirmant que la liberté d'expression "appartient au passé" et louant le public de Rome pour avoir fait exception à la censure qui entoure "The Witness".

Encore de la propagande russe en Italie

Un autre événement de propagande pro-russe, une conférence sur la ville ukrainienne de Marioupol, est prévu dans la ville de Modène le 20 janvier, malgré les appels à l'annuler. La présentation de l'événement décrit Marioupol comme "la ville qui a symbolisé la révolte du Donbass contre Kyiv" et qui est maintenant reconstruite par la Russie.

Parmi les intervenants prévus à la conférence figurent le président de l'association "Italie-Russie", Luca Rossi, le consul russe, Dimitri Shtodin, et le journaliste, Andrea Lucidi, qui assiste également à la projection du film "The Witness" à Bologne.

Le maire de centre-gauche de Modène, Giancarlo Muzzarelli, a pris ses distances avec l'événement dans une déclaration où il affirme que la ville ne soutient en aucune façon "les initiatives proposant une interprétation pro-russe de la guerre en Ukraine".

L'événement est toujours prévu.