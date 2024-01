Des trésors remarquables ont été découverts dans la tombe, notamment une sépulture d'enfant de la deuxième dynastie, un récipient en albâtre bien conservé de la 18e dynastie et des statues en terre cuite représentant Isis et Harpocrate.

Des archéologues ont fait une découverte révolutionnaire dans la nécropole de Saqqara, située à environ tente kilomètres au sud du Caire, en dévoilant une ancienne tombe égyptienne taillée dans la roche, il y a plus de 4 000 ans.

Cette découverte remarquable, récemment confirmée par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, est le fruit d'une collaboration entre des archéologues égyptiens et japonais.

La tombe, datant de 2649 à 2150 avant J.-C. et comportant de nombreuses sépultures et des objets couvrant différentes périodes historiques, "fournit des informations inestimables sur l'histoire de cette région", confie Nozomu Kawai, le chef de l'équipe japonaise.

Qu'a-t-on découvert dans la tombe ?

Masque coloré trouvé sur un site funéraire à Saqqara Credit: Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities

Cette sépulture date de la deuxième dynastie, il y a environ 4 800 ans. Elle montre un individu accroupi dans les restes d'une boîte en bois Credit: Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities

L'équipe internationale a mis au jour une myriade de trésors au cours de sa mission, notamment des sépultures, des éléments architecturaux et toute une série d'objets fascinants.

Ils ont également découvert les restes d'un être humain enterré à côté d'un masque aux couleurs vives, ainsi que la sépulture d'un petit enfant datant de la deuxième dynastie (2890 - 2686 av. J.-C.).

À l'intérieur de la tombe, un cercueil de la XVIIIe dynastie (1550-1295 av. J.-C.) a révélé un récipient en albâtre remarquablement conservé.

Une relique indiquant qu'elle a été créée pour un homme nommé Heroide (à gauche), un sarcophage avec une momie à l'intérieur (à droite) Credit: Egyptian Ministry of Tourism & Antiquitie

En outre, deux statues en terre cuite représentant la déesse égyptienne, Isis, initialement associée aux pratiques funéraires, et la divinité enfantine, Harpocrate, connue comme la déesse du silence et des secrets pendant les périodes ptolémaïques, ont été trouvées.

D'autres découvertes comprennent une stèle, une plaque de pierre sculptée, portant une inscription indiquant qu'elle appartenait à un homme nommé "Héroïde", diverses amulettes et des ostraca (morceaux de poterie brisée).

Une richesse de découvertes récentes

Saqqara est une vaste nécropole de la capitale égyptienne Memphis. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite plus d'une douzaine de pyramides, dont les célèbres pyramides de Gizeh, ainsi que des pyramides plus petites à Abu Sir, Dahshur et Abu Ruwaysh.

Ces dernières années, les autorités égyptiennes ont annoncé de nombreuses découvertes archéologiques sur des sites importants du pays.

En janvier dernier, les résultats d'une année de fouilles à Saqqara ont été présentés. Les découvertes comprenaient deux tombes anciennes des cinquième et sixième dynasties de l'Ancien Empire (environ 2500-2100 av. J.-C.) et un sarcophage bien préservé.

À la même époque, des dizaines de sites funéraires de l'époque du Nouvel Empire, datant de 1800-1600 avant J.-C., ont été mis à jour près de la ville de Louxor, dans le sud du pays, ainsi que les ruines d'une ancienne ville romaine.