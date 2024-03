Il y a près d'un siècle, la partie restante de la statue représentant Ramsès II, l'un des souverains les plus importants de l'Égypte ancienne, a été mise au jour au même endroit.

PUBLICITÉ

La moitié supérieure d'une statue du pharaon égyptien, Ramsès II, a été mise au jour par des archéologues, dans le sud de l'Égypte.

Découvert sur le site d'El Ashmunein, le fragment de calcaire de 1,5 mètre de haut a été découvert dans le cadre d'une collaboration entre le Conseil suprême des antiquités d'Égypte et l'université du Colorado, sous la direction de Bassem Gehad et d'Ivonna Trnka.

La statue représente la tête, les épaules et la partie supérieure du torse du roi Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, orné d'une double couronne et d'une coiffe royale en forme de cobra (uraeus).

Un examen plus approfondi a révélé que la pièce en calcaire complète une section inférieure, découverte par l'archéologue allemand, Gunther Roeder, il y a près d'un siècle, en 1930.

Des efforts sont actuellement déployés pour nettoyer et préparer les statues en vue d'une éventuelle réunification.

Moitié supérieure d'une statue récemment découverte représentant le pharaon Ramsès II. Credit: Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

Qui était Ramsès II ?

Ramsès II, connu comme l'un des plus grands souverains de l'Égypte ancienne, est monté sur le trône, vers 1279, avant notre ère et a régné, jusqu'en 1213. Son règne de 66 ans est considéré comme l'apogée de la puissance et de la gloire de l'Égypte.

Réputé pour ses prouesses militaires, il a orchestré plus de 15 campagnes victorieuses, assurant la domination de l'Égypte sur le Levant et la Nubie.

Mais Ramsès II n'était pas seulement un guerrier. Il a également laissé une immense empreinte par ses constructions monumentales. Sa vision s'étendait très loin, puisqu'il a commandé la création de villes, de temples et de monuments impressionnants dans toute l'Égypte, notamment les merveilles de Karnak et d'Abou Simbel.

Les visiteurs affluent au Grand Temple de Ramsès II à Abou Simbel, en Égypte, à 870 kilomètres au sud du Caire. Credit: Ibrahim Zayed/AP

Des centaines de statues colossales à son effigie se trouvent dans toute l'Égypte.

Le grand souverain est mort vers l'âge de 90 ou 91 ans et a été enterré dans la Vallée des Rois. Sa momie a été découverte plus tard par des archéologues dans la cache royale, et elle est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, au Caire.