Emmy Awards : triomphe pour les séries "Succession", "The Bear" et "Acharnés"

Par Euronews

Avec six récompenses, dont celle de la meilleure série dramatique, Succession a largement dominé les Emmy Awards.

La série qui raconte l’histoire d’une famille dysfonctionnelle à la tête d’un vaste empire médiatique s’est achevée en mai 2023 après sa quatrième et dernière saison.

“Il s'agit d'une série sur la famille, mais aussi sur la couverture partisane de l'actualité qui s'entremêle avec une politique de droite, ce qui est source de divisions. Après quatre saisons satiriques, je crois que c'est un problème que nous avons résolu”, a déclaré Jesse Amstrong, producteur exécutif de la série.

Lors de cette cérémonie, qui récompense le meilleur de la télévision, The Bear : sur place ou à emporter, a également remporté six Emmy Awards, dont ceux de la meilleure comédie et de la meilleure écriture. La série, qui n’en est qu’à sa première saison, plonge dans l'univers d’un jeune chef qui reprend les rênes d’un restaurant familial de Chicago.

Triomphe aussi pour la mini-série Acharnés qui remporte cinq récompenses, dont celui du meilleur scénario dans sa catégorie. Produite par Netflix, la série suit le parcours de deux automobilistes dont la vie bascule après un incident sur un parking.

Petite victoire également pour la série Abbott Elementary, un faux documentaire parodique sur le manque de moyens d’une école primaire de Philadelphie. L’actrice principale a remporté le prix de la meilleure actrice.

D’habitude, les Emmy Awards sont organisés chaque année en septembre. La cérémonie s’est tenue avec quatre mois de retard en raison de la grève des acteurs et des scénaristes, lancée le 2 mai dernier.