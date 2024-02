Ecosse : un Yorkshire Pudding a eu raison d'un singe qui avait pris la fuite

Il a fallu une équipe de recherche, des drones et une foule de volontaires pour attraper un singe qui s'était échappé dans les Highlands écossais. Mais le véritable héros a été le Yorkshire Pudding.

Pendant cinq jours et quatre nuits, Honshu, un macaque japonais, a suscité une frénésie médiatique après s'être échappé d'un parc animalier des Highlands écossais.

Les recherches se sont transformées en une véritable "chasse", Honshu déjouant à chaque instant les plans visant à l'attraper.

Une ligne téléphonique a été mise en place pour permettre aux habitants de la région de signaler toute observation du singe des neiges. Le drone de recherche thermique de haute technologie qui a été envoyé pour le trouver caché dans un feuillage dense a été rendu inutile par des vents violents. Le public a pris l'habitude d'appeler Honshu "Kingussie Kong", captivé par sa quête de liberté.

Mais tout héros a ses faiblesses, et c'est un Yorkshire Pudding qui a eu raison de Honshu.

Le singe de sept ans a finalement été capturé jeudi après avoir été tenté par un Yorkshire Pudding laissé dans la mangeoire du jardin d'un habitant de la région.

Le Wildlife Centre a déclaré sur X : "A__près un appel sur notre hotline juste après 10 heures du matin, nos gardiens et notre équipe de drones se sont rendus dans le jardin d'un particulier où le singe mangeait dans une mangeoire et ont réussi à l'attraper à l'aide d'une fléchette tranquillisante".

Maintenant que les aventures de Kingussie Kong sont terminées, il est temps de répondre à la question que se posent tous les non-Britanniques : qu'est-ce qu'un Yorkshire Pudding ? Et pourquoi un singe risquerait-il sa vie, sa liberté et sa quête du bonheur pour l'obtenir ?

Le pudding, un terme fourre-tout dans la cuisine britannique

La première chose à savoir sur le pudding est que les Britanniques utilisent ce mot plus librement que presque tous les autres anglophones de la planète.

C'est un terme affectueux, un synonyme de tout type de "dessert", qui peut désigner une variété de plats à base de viande et qui peut être à la fois salé et sucré. Cette particularité de l'anglais britannique a toujours dérouté les Européens et les Nord-Américains, où le pudding ne désigne généralement qu'un dessert à base de crème pâtissière.

Tous ces produits peuvent être appelés "pudding" au Royaume-Uni Canva

Mais le Yorkshire pudding a des caractéristiques très spécifiques - et les Britanniques n'hésiteront pas à vous corriger si vous vous trompez.

Tout d'abord, il s'agit d'un batter pudding, ce qui signifie que l'on commence par préparer une simple pâte avec du lait, des œufs, de la farine et du sel. Cette pâte est ensuite versée dans une poêle à frire graissée avec le jus d'un rôti (traditionnellement de mouton, aujourd'hui surtout de bœuf) et mise au four où elle se remplit d'air et lève - un peu comme un soufflé français ou un popover nord-américain.

La question de savoir si le Yorkshire Pudding est réellement originaire de la région du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, fait l'objet d'une certaine controverse.

Le préfixe a été utilisé pour la première fois, en 1747, dans une publication de Hannah Glasse intitulée "The Art of Cookery Made Plain and Simple" (L'art de la cuisine simple et clair).

Aujourd'hui, le terme "Yorkshire Pudding" est utilisé presque universellement dans tout le Royaume-Uni pour désigner la pâte feuilletée - vous pouvez même en acheter dans les magasins si vous ne voulez pas en faire à la maison.

Comment préparer et manger le Yorkshire Pudding ?

À l'époque où la viande était systématiquement rôtie sur une broche, le Yorkshire Pudding était cuit en dessous, afin qu'il puisse recueillir toutes les gouttes en temps réel. C'est ce qu'on appelait aussi le "Dripping Pudding".

Traditionnellement, le Yorkshire Pudding était servi comme hors-d'œuvre au début du repas, recouvert d'une riche sauce. C'était un moyen bon marché de rassasier les convives lorsque la viande était rare et chère.

Aujourd'hui, il peut être servi avant ou pendant le repas, comme plat d'accompagnement. Mais vous savez quoi ? Nous sommes en 2024 et vous pouvez manger cette pâtisserie n'importe quand, n'importe où. Certains disent qu'elle est plus délicieuse lorsqu'elle est mangée seule, directement à la sortie du four.

L'un des aspects les plus intéressants du Yorkshire Pudding ? Il peut être petit ou grand, selon le nombre de personnes que vous nourrissez Canva

Cette leçon d'histoire vous a-t-elle donné envie d'en goûter un vous-même ? La beauté du Yorkshire Pudding réside dans sa simplicité, tant en termes d'ingrédients que de techniques de cuisson.

Vous trouverez ci-dessous une recette adaptée de celle de feu Hetty Pullman, qui a partagé des instructions minimalistes sur la façon de préparer son Yorkshire Pudding idéal en 2007, à l'âge de 97 ans.

Yorkshire Pudding

Ingrédients :

2 cuillères à soupe de farine ordinaire

1 pincée de sel

1 œuf

Lait (à l'œil)

Eau froide

Beurre de bœuf ou huile végétale

Mode d'emploi :

1. Préchauffer le four à 230°C/450°F.

2. Mélanger au fouet la farine, le sel, l'œuf et le lait jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse ressemblant à une "crème épaisse". Laisser reposer pendant que le four chauffe.

3. Lorsque le four est chaud, verser de la graisse de bœuf ou de l'huile végétale dans le fond d'un moule allant au four ou d'un moule à muffins ("pas beaucoup" selon Grand-mère Hetty) pour couvrir la surface du moule. Mettez ensuite le moule au four pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que la graisse soit fumante.

4. Ajoutez rapidement la pâte dans le moule et remettez-le au four. Cuire jusqu'à ce que le Yorkshire Pudding ait quadruplé de volume et qu'il soit brun foncé sur toute sa surface.

5. Servir et manger chaud !

Bon appétit.