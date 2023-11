La cuisine estonienne : une gastronomie en plein essor portée par des talents culinaires passionnés

Dans cet épisode de Discover Estonia, nous vous invitons à découvrir la gastronomie estonienne, une cuisine autrefois méconnue qui est actuellement en plein essor grâce à l'inspiration et au dévouement de talents culinaires passionnés.

PUBLICITÉ

La cuisine estonienne, longtemps méconnue, connaît aujourd'hui une véritable renaissance grâce à l'audace et à la créativité de jeunes chefs et restaurateurs.

Mêlant tradition et innovation, ces talents culinaires mettent en valeur les spécialités locales et redéfinissent l'expérience estonienne des repas en commun.

Dans cet épisode de Discover Estonia, découvrez avec notre reporter Anca Ulea, cette gastronomie unique et pleine de surprises !

Une identité culinaire complexe

La cuisine estonienne, imprégnée d'une histoire complexe, reflète les multiples influences qui ont marqué le pays. Des produits frais et locaux, tels que le poisson, la viande et les légumes du potager, forment la base de cette gastronomie.

Cependant, l'empreinte allemande et l'héritage soviétique se font également ressentir, résultat des différentes périodes de l'histoire de l'Estonie. Selon l'écrivaine estonienne spécialisée dans l'art culinaire, Kadri Kroon, la cuisine estonienne est en constante évolution et tend à créer quelque chose d'unique pour le pays.

Kadri Kroon, écrivaine estonienne spécialisée dans l'art culinaire euronews

Tallinn, une destination culinaire incontournable

La capitale estonienne, Tallinn, abrite une nouvelle vague de restaurateurs qui expérimentent et réinventent les spécialités locales. En 2022, le pays a rejoint le prestigieux Guide Michelin, mettant ainsi en lumière l'excellence de sa scène gastronomique.

Parmi les restaurants qui se démarquent, le "Lee Restoran", situé dans la vieille ville de Tallinn, propose une expérience estonienne traditionnelle revisitée. Kristjan Peäske, l'un des propriétaires, explique que le restaurant tire son nom du mot estonien "Lee", qui désignait autrefois une cheminée où les gens se rassemblaient pour partager leurs repas et leur joie.

Quand la cuisine estonienne rencontre l'international

Avec l'aide du chef cuisinier canadien Hiro Takeda, le "Lee Restoran" ajoute une touche internationale à ses plats en utilisant des ingrédients estoniens locaux. Hiro Takeda, grand voyageur, s'inspire de son expérience et de sa découverte de l'Estonie pour créer des combinaisons surprenantes et innovantes.

Parmi les dernières créations du chef, on trouve une tarte aux asperges de saison, des sashimis à base de truite locale, et une interprétation créative d'un snack estonien classique appelé "Kohuke". La cuisine du "Lee Restoran" est le reflet du changement constant et de l'évolution du secteur culinaire estonien.

À la découverte des racines culinaires

Pour comprendre l'essence de sa passion pour la cuisine estonienne, Kristjan Peäske nous emmène dans son village pittoresque de Väike-Lähtru, à une centaine de kilomètres de Tallinn. C'est ici que ses parents tiennent un petit gîte, entouré de forêts et de nature.

La famille de Kristjan, comme beaucoup d'autres sous l'occupation soviétique, cultivait autrefois sa propre nourriture. Aujourd'hui encore, ils cultivent des tomates et des herbes fraîches dans leur serre, perpétuant ainsi les traditions culinaires du passé.

Au-delà de sa nature incroyable et de sa culture unique, c'est l'accueil chaleureux des Estoniens qui rend cette destination vraiment inoubliable. Notre reporter Anca Ule, lors de son voyage culinaire en Estonie, a été touchée par la gentillesse et la générosité des habitants.

L'Estonie, avec sa cuisine délicieuse et ses talents culinaires en pleine émergence, mérite donc d'être explorée et savourée. Offrant une expérience culinaire à la fois familière et novatrice, ce pays balte saura surprendre et enchanter les palais les plus exigeants.