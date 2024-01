Vous êtes novice en matière de réduction des déchets ? Voici quelques conseils à suivre, et quelques comptes de réseaux sociaux qui pourraient vous inspirer.

Alors que le compostage est devenu obligatoire en France le 1er janvier, et face à un besoin croissant de réduction des déchets, Euronews vous propose quelques conseils pour minimiser ou réutiliser vos restes alimentaires.

Plus de la moitié des déchets alimentaires produits dans l'Union européenne en 2021 - soit 153 millions de tonnes - provenaient des ménages. Selon les Nations unies, la moitié des fruits et légumes vendus dans l'UE finissent à la poubelle.

Les statistiques sur le gaspillage alimentaire en Europe, un continent qui s'enorgueillit de sa conscience environnementale et de son progressisme, sont en fait plutôt sombres.

Si vous souhaitez réduire vos déchets alimentaires mais ne savez pas par où commencer, nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs comptes de cuisine et de mode de vie à faible gaspillage sur Internet pour vous aider à mieux utiliser votre nourriture, ainsi que quelques conseils et astuces pour commencer.

Vous deviendrez peut-être même un meilleur cuisinier !

1. Mieux comprendre et se familiariser avec le compostage.

Le compostage peut être un concept effrayant. L'idée d'un tas de restes de nourriture se décomposant dans votre studio déjà étroit peut vous donner la chair de poule.

Mais si le compostage vous intrigue ou si vous souhaitez obtenir gratuitement un terreau riche en nutriments pour vos plantes d'intérieur, le manque d'espace ne doit pas vous arrêter.

Il existe des options de compostage pour les maisons de toutes tailles - jetez un coup d'œil à la technique de compostage Bokashi, qui convient parfaitement aux petits espaces. L'éducatrice et consultante Compost Fairy en explique l'utilisation (en anglais) dans une vidéo sur son compte Instagram.

Et pour une explication en détail du compostage, nous vous conseillons la vidéo suivante du potager.de.quentin, un compte Instagram qui regorge de conseils précieux pour les apprentis jardiniers parmi vous.

2. Faites preuve de créativité avec vos épluchures de légumes

Les épluchures de légumes font partie des déchets de cuisine qui finissent le plus souvent à la poubelle. Vous pouvez les jeter au compost, mais vous pouvez aussi en profiter pour laisser libre cours au chef qui sommeille en vous !

Le plus classique serait de préparer un bouillon de légumes en y ajoutant les épluchures restantes, les fanes de carottes, les pelures d'oignons, les herbes flétries qui traînent dans le réfrigérateur et les aromates comme l'ail.

Mais pourquoi ne pas essayer une des nombreuses recettes proposées par L'Herboriste, iletaituneveggie ou aliemeriaud. En confitures, sous forme de chips ou en infusion, les utilisations des épluchures sont plus nombreuses qu'on ne le croit !

3. Bien stocker vos produits alimentaires

Un autre moyen de réduire le gaspillage alimentaire consiste à n'acheter que la quantité de denrées périssables que l'on est sûr de pouvoir consommer et à les conserver de manière à ce qu'elles restent fraîches le plus longtemps possible.

Découvrez les conseils de macuisineenthousiaste pour mieux conserver la farine, l'ail et les pommes, les avantages de la conservation sous vide avec lepratique_officiel, et inspirez-vous du schéma suivant proposé par supertrainers pour mieux organiser vos aliments dans votre réfrigérateur.

Enfin nous vous conseillons d'investir dans des tupperwares en verre de qualité avec couvercle, afin que vos restes restent frais pendant plusieurs jours.

Une autre astuce efficace consiste à couvrir un bol de restes avec une assiette.

4. Découvrez la magie de l'aquafaba

La cuisine zéro déchet est un exercice de déconstruction des idées reçues sur les habitudes de cuisine. L'un des exemples les plus élégants d'un ingrédient qui peut être utilisé d'un million de façons différentes est l'aquafaba.

Ce liquide restant dans vos pots de pois chiches, que vous avez probablement jeté à l'égout, est en fait de l'or liquide.

Saviez-vous que vous pouviez l'utiliser pour remplacer les œufs dans la préparation de desserts végétaliens, de mayonnaise et même de cocktails ?

Découvrez comment réaliser une meringue à l'aquafaba, des cocktails pour végétaliens, et, pour les anglophones, profitez des conseils du compte Instagram de la Zero Waste Cooking School. Ce compte est géré par Douglas McMaster, pionnier du zéro déchet alimentaire et propriétaire du premier restaurant zéro déchet au monde, Silo London.

La Zero Waste Cooking School est une mine d'idées - comme la transformation des pelures de fruits en boissons probiotiques, la création de bombes de saveur à partir de produits oubliés dans votre réfrigérateur et bien plus encore.

5. Sauvez la laitue flétrie avec cette astuce de l'eau glacée

Presque tous les légumes verts à feuilles peuvent être sauvés avec une poignée de glaçons et de l'eau. Si vous remarquez que votre belle laitue iceberg est un peu flétrie, essayez les conseils de ana_in_green.

6. Congelez tout !

En parlant de sauver des aliments avant qu'ils ne se gâtent, vous n'utilisez probablement pas assez votre congélateur ! Il y a tant de choses que vous pouvez congeler et conserver, et de nombreuses techniques pour faciliter leur utilisation future.

Il est impératif de choisir les bons contenants et de respecter quelques mesures de sécurité. Nous vous conseillons par exemple de laisser environ 15% de vide dans les contenants pour éviter les éclatements dus à l'augmentation des volumes des liquides. Quant aux durées de congélation des divers aliments, voici un mémo fort utile concernant les produits les plus courants.

7. Amusez-vous à expérimenter de nouvelles recettes

La meilleure façon d'adopter un nouveau mode de vie est de le rendre amusant !

Au lieu de vous mettre la pression pour conserver vos restes parce que c'est bon pour l'environnement et que vous voulez être un bon citoyen du monde, essayez de rendre le processus plus ludique.

Conservez vos restes parce que c'est un bon moyen d'essayer de nouvelles recettes et de vous amuser dans la cuisine.

De nombreux comptes que nous avons partagés proposent de délicieuses recettes à essayer. N'hésitez pas à les parcourir pour découvrir de nouvelles manières de vous régaler avec des plats surprenants tout en faisant des économies.