Des défilés dans les centres-villes à la distribution de paquets rouges, voici comment le monde entier célèbre la fête du printemps.

春节快乐!(Chūnjié Kuài Lè !) Bonne année chinoise !

Célébrée dans le monde entier, cette fête marque la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver et le début du printemps, d'où son nom littéral : la fête du printemps ou le Nouvel An lunaire.

Pierre angulaire de la culture chinoise, la fête du printemps est célébrée par environ 2 milliards de personnes. Bien qu'elle soit principalement associée à l'ethnie Han, majoritaire en Chine, elle est également célébrée par 29 des 55 groupes ethniques minoritaires de Chine, ainsi que par de nombreuses autres nations d'Asie de l'Est, avec des jours fériés en Chine, à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, à Singapour, en Malaisie, en Corée du Nord, en Corée du Sud, aux Philippines, en Indonésie, au Vietnam et au Brunei.

La fête du printemps débute cette année le 10 février et les festivités se poursuivront jusqu'à la fête des lanternes (nous y reviendrons), le 24 février.

En Europe, environ 2,2 millions de personnes immigrées ou d'origine chinoise célèbreront l'événement (ce chiffre ne tient pas compte des nombreuses autres populations d'origine asiatique).

Qu'est-ce que le Nouvel An chinois ?

La plupart des fêtes traditionnelles du calendrier chinois découlent de célébrations de dates agricoles importantes. Alors que la fête de la mi-automne, ou fête de la lune, célèbre la fin de la saison des récoltes le 29 septembre 2023, la fête du printemps marque le début de la saison agricole.

Il existe un lien historique profond entre les rituels et l'agriculture dans la culture chinoise, qui peut être lié à l'approche naturaliste de la spiritualité. Le terme 天 (Tiān) en est un bon exemple, avec des définitions qui vont de "jour" à "saison" et jusqu'à "Dieu" et "Ciel". Bien que cet éventail puisse sembler assez large pour un Occidental, il est conforme à une philosophie qui lie le surnaturel au monde naturel.

Des artistes chinois vêtus de costumes traditionnels de lion à Pékin ELIZABETH DALZIEL/AP

Les enregistrements des célébrations de la fête du printemps remontent à la période des États combattants, de 475 av. J.-C. à l'unification de la Chine sous Qin Shi Huang en 221 av. J.-C.

La fête du printemps étant basée sur le calendrier lunaire chinois, les dates auxquelles elle est célébrée changent chaque année en fonction du calendrier grégorien occidental. Elle se déroule généralement entre le 21 janvier et le 20 février, et sera célébrée cette année le 10 février.

À partir du premier jour du calendrier lunaire, la fête dure jusqu'au quinzième jour, également connu sous le nom de fête des lanternes.

L'année du dragon ?

Vous avez peut-être déjà entendu dire que cette année sera l'année du dragon selon le calendrier du zodiaque chinois. Chaque année chinoise est représentée par l'un des douze animaux qui tournent en fonction de la position orbitale de la Terre autour du Soleil, contrairement au zodiaque occidental qui se base sur les constellations d'étoiles.

La culture chinoise attribue également des types de personnalité aux personnes en fonction de leur animal zodiacal. Selon l'université de Washington, les bébés dragons sont considérés comme "charismatiques, intelligents, confiants, puissants et naturellement chanceux et doués". Cette croyance est si répandue que l'on a enregistré des problèmes de saturation des hôpitaux pendant les années du dragon, les parents chinois essayant d'avoir un enfant au cours de cette période de 12 mois.

Des personnes costumées participent à un défilé à l'occasion du nouvel an chinois, l'année du chien, dans le quartier de Chinatown à Londres AP Photo

Sachez toutefois que les personnes nées pendant l'année du dragon ne sont pas compatibles avec celles nées pendant l'année du chien. Cela signifie également qu'il n'est pas recommandé de s'offrir un nouveau chiot cette année.

Le cycle des éléments joue également un rôle. Selon le calendrier chinois, une année peut être définie comme un métal, un bois, une eau, un feu ou une terre. Si l'on ajoute les cinq éléments aux 12 animaux, chaque combinaison spécifique n'apparaît que tous les 60 ans.

Comme il s'agit d'une année de bois, c'est officiellement l'année du dragon de bois. Une année de bois est associée à la force et à la flexibilité, ainsi qu'à des qualités personnelles de chaleur, de coopération, de générosité et d'idéalisme.

Comment le Nouvel An chinois est-il célébré ?

De nombreuses traditions sont associées à la fête du printemps. Pour de nombreux Européens, la première chose qui leur vient à l'esprit ce sont les défilés organisés dans les nombreux quartiers chinois qui peuplent les villes du monde entier.

Les défilés, comme ceux de Londres et de Paris, rassembleront de nombreux symboles de la nouvelle année, tels que des feux d'artifice, des pétards et des troupes de danse du lion. Bien que ces manifestations soient très amusantes, ce n'est pas ainsi que de nombreux Chinois célèbrent la fête du printemps. Au contraire, la fête est généralement considérée comme une affaire de famille, et un grand nombre de personnes voyagent dans le monde entier pour être avec leurs proches.

Les traditions les plus importantes associées à la fête du printemps sont probablement les traditions alimentaires. Les grands festins familiaux constituent une part importante des célébrations de la fête du printemps. Les oranges et le poisson, synonymes de prospérité en cantonais et en mandarin, sont les aliments les plus consommés ce jour-là.

Une danseuse se produit lors de la cérémonie d'ouverture de la foire annuelle au Temple de la Terre à Pékin Greg Baker/AP

Une autre tradition importante est l'échange de "Hong Bao", ou enveloppes rouges. Les membres de la famille plus âgés et mariés se transmettent des enveloppes rouges remplies d'argent, tandis que les employeurs profitent souvent de la fête pour distribuer des primes. Mais attention, ne donnez pas un montant contenant un 4, car le caractère 四 de ce chiffre est associé à celui de la mort 死, ce qui porte malheur.

Enfin, si vous souhaitez souhaiter une bonne année à quelqu'un en chinois, c'est très simple. En mandarin, vous pouvez utiliser la phrase "春节快乐" (Chūn Jié Kuài Lè), qui signifie "Bonne fête du printemps", et en cantonais, c'est "恭喜发财" (Gong hei fat choi), qui signifie "Félicitations et prospérité".