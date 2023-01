Paris : les dragons dansent à nouveau pour célébrer le Nouvel An chinois

Parade de lions, danse du dragon, costumes traditionnels... Ce dimanche, le 13ème arrondissement de Paris, dans le Sud de la capitale, a acceuilli le traditionnel défilé du Nouvel an Chinois.

Dans le calendrier lunaire, 2023 est placé sous le signe du Lapin, censé apporter de la générosité, de la prospérité et un rebond économique. Des valeurs appréciées par la communauté chinoise de France après 3 ans de pause et de restrictions liées à la pandémie de COVID-19, et qui organise ces festivités depuis plus de 20 ans.