“Oppenheimer” grand vainqueur des Bafta avec sept récompenses

Par Euronews avec AP

Le film de Christopher Nolan a notamment remporté les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur.

"Oppenheimer" a remporté dimanche sept prix, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, lors de la 77e cérémonie des Bafta, confortant ainsi son statut de favori pour les Oscars le mois prochain.

Le cinéaste d'origine britannique Christopher Nolan a remporté son premier Bafta du meilleur réalisateur pour "Oppenheimer", et l'Irlandais Cillian Murphy a remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation du physicien J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique.

"Oppenheimer" a également remporté les trophées du montage, de la cinématographie et de la musique, ainsi que le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr, qui incarne Lewis Strauss, chef de la Commission de l'énergie atomique.

Emma Stone a elle été récompensée pour son rôle de Bella Baxter dans "Pauvres Créatures", une extravagance visuelle qui a remporté des prix pour les effets visuels, la conception de la production, le maquillage, la coiffure et la conception des costumes.

"La Zone d'intérêt", produit au Royaume-Uni et tourné en Pologne avec une distribution majoritairement allemande, a été récompensé à la fois comme meilleur film britannique et meilleur film non anglophone - une première - et a également remporté le prix pour son son, qui a été décrit comme la véritable star du film.

Le drame troublant de Jonathan Glazer se déroule dans une maison familiale située juste à l'extérieur des murs du camp de la mort d'Auschwitz, dont les horreurs sont entendues et suggérées, plutôt que vues.

Le prix du scénario original a été décerné au drame judiciaire français "Anatomie d'une chute". Le film, qui raconte le procès d'une femme pour la mort de son mari, a été écrit par la réalisatrice Justine Triet et son partenaire, Arthur Harari.

Le documentaire sur la guerre en Ukraine "20 Days in Mariupol", produit par The Associated Press et PBS "Frontline", a remporté le prix du meilleur documentaire.