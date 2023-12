"Anatomie d'une chute" triomphe aux European Film Awards

Le film de la réalisatrice française Justine Triet a remporté plusieurs récompenses samedi à Berlin.

Le film français "Anatomie d’une chute" de Justine Triet a été primé samedi à Berlin par l'Académie européenne du cinéma, qui récompense chaque année les meilleurs films européens depuis 1988.

Le long-métrage a remporté les prix du meilleur scénario, de la meilleure réalisation, du meilleur montage et du meilleur film, ainsi que le prix de la meilleure actrice pour Sandra Hüller.

Après avoir remporté la Palme d’Or à Cannes, c’est la consécration.

Ce thriller judiciaire relate l’histoire d’une écrivaine à succès soupçonnée du meurtre de son mari. À travers l’enquête et le procès qui s’ensuivent, Justine Triet livre une véritable dissection de la relation du couple, magnifiquement interprétée par l’actrice allemande Sandra Hüller, muse de la réalisatrice.

Parmi les autres films en compétition figuraient "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer, "Green Border" d’Agnieszka Holland, "Moi Capitaine" de Matteo Garrone et "Les Feuilles mortes" d'Aki Kaurismäki.

"The Zone of Interest" est un film américano-britannico-polonais du réalisateur anglais Jonathan Glazer. Il relate l'histoire du commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, qui s’efforce de construire une vie de rêve pour sa famille dans une maison avec jardin à côté du camp.

Le film "Green Border" de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland explore la crise migratoire à la frontière entre le Bélarus et la Pologne.

"Moi Capitaine" du réalisateur italien Matteo Garrone suit l'odyssée de deux jeunes sénégalais en route vers l'Italie.

Enfin, la comédie romantique "Les Feuilles mortes" du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki narre une histoire d'amour à Helsinki.

La 36e cérémonie des European Film Awards a montré toute la diversité, la richesse et la pertinence des cinémas européens. Avec cette année, une compétition particulièrement relevé, et des films qui prennent en temps réel le pouls de Europe et du monde. Des films engagés et sensibles qui nous permettent de mieux comprendre notre humanité, et ses nombreuses failles.