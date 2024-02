Les photos saisissantes, murales et les séquences vidéo du photographe canadien Edward Burtynsky nous invitent à repenser notre héritage sur Terre et à œuvrer pour un avenir plus durable.

Dans cette édition de CULT, le journaliste d'Euronews Damon Embling parcourt la nouvelle exposition de la Saatchi Gallery de Londres, qui s'intéresse à l'impact de l'homme sur notre planète. Burtynsky : Extraction/Abstraction est une rétrospective du photographe canadien Edward Burtynsky qui présente plus de 90 photos grand format, murales et de la réalité augmentée. Les images présentées documentent l'empreinte de l'humanité sur la nature et les conséquences environnementales de l'industrie sur plus de quatre décennies. Elle est divisée en cinq grandes sections : Abstraction, Agriculture, Extraction, Production et Industrie et Déchets. Burtynsky précise qu'il ne cherche pas à « inculper », mais plutôt à « lever le rideau » pour montrer « l'autre monde dont dépend l'existence de ce monde-ci ». Cette exposition, intitulée In the Wake of Progress, rassemble des photos et des séquences vidéo issues de la longue carrière de Burtynsky. Cette expérience de 22 minutes plonge les visiteurs au cœur de la question de l'impact de l'industrie humaine sur Terre, les invitant à repenser les choses et à œuvrer pour un avenir plus durable. Certaines œuvres présentées illustrent l'étrange beauté des empreintes laissées par l'industrie, notamment une image prise au Canada, qui montre les déchets liquides de couleur orange issus de l'exploitation des mines de nickel. Burtynsky : Extraction/Abstraction est présentée à la Saatchi Gallery jusqu'au 6 mai.