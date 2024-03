Quel secret cache donc l'étrange photo de famille de Kate Middleton ?

Est-elle malade ? Divorcée ? Morte ? Les rumeurs se multiplient à propos de la mystérieuse disparition de la princesse de Galles, Kate Middleton. Suite aux excuses peu convaincantes qui ont été publiées, les spéculations seraient-elles fondées ?

Et si, pour une fois, les complotistes sur Internet avaient raison ? Face au mystère de plus en plus étrange de la photo de la princesse de Galles prise à l'occasion de la fête des mères, la question se pose.

Kate Middleton a présenté ses excuses après qu'une photo de famille d'elle et de ses trois enfants, publiée dimanche, a été rapidement retirée par l'Associated Press avec une notification indiquant : "il semble que la source ait manipulé l'image".

De nombreuses autres agences de presse ont fait de même lorsque les suspicions de retouches numériques ont été signalées en ligne. Lundi, Kate Middleton s'est rendue sur X pour s'excuser personnellement de l'incident.

"Comme beaucoup de photographes amateurs, il m'arrive d'expérimenter avec des retouches. Je voulais exprimer mes excuses pour la confusion que la photo de famille que nous avons partagée hier a causée", écrit-elle.

"J'espère que tout le monde a passé une très bonne fête des mères", conclut la future reine.

Des excuses peu convaincantes ?

Le mystère qui entoure cette photo réside dans le fait qu'il s'agit de la première image officielle de Kate Middleton depuis qu'elle a subi une intervention chirurgicale à l'abdomen en janvier.

La princesse de Galles n'a pas été vue en public depuis Noël, ce qui représente un délai considérable pour l'une des personnalités les plus en vue du Royaume-Uni. Lorsque cette photo a été publiée, elle a d'abord été perçue comme une réfutation des théories entourant la santé de Kate et sa position au sein de la famille royale.

L'image originale a été transmise à plusieurs agences de presse, dont AP, par Kensington Palace et est attribuée à son mari, William.

Dans son message sur X, Kate Middleton assume la responsabilité personnelle de la retouche de la photo dans Photoshop. C'est l'excuse idéale : la princesse n'est probablement pas au courant des politiques d'AP, et toute cette affaire ne serait donc qu'une simple erreur d'inattention.

Mais pour beaucoup de commentateurs, cette excuse n'a aucun sens.

D'abord, il est peu probable que l'équipe de presse sobre et impersonnelle du Prince et de la Princesse de Galles laisse Kate Middleton retoucher une photo si importante sur son ordinateur portable. Les excuses personnelles tout à fait déplacées de la part de la source supposée, ainsi que la signature lapidaire d'une seule lettre "C" ne sont guère plus convaincantes...

Deuxièmement, le contenu des modifications n'est pas celui auquel on s'attendrait de la part de la princesse. Le fait que les vêtements de la princesse Charlotte aient été manifestement modifiés suggère que cette photo a été lourdement retouchée, avec une expertise hors de portée d'un "photoshopper" amateur.

Les spéculations vont bon train

L'une des théories les plus populaires pour expliquer l'origine de l'image est celle de la TikTokkeuse Allyn Aston. Elle affirme que la photo a été prise en novembre 2023.

La vidéaste fait référence à une séance photo de novembre montrant Kate et ses enfants à la Baby Bank. Dans ce cliché, publié en décembre, Allyn Aston note qu'il existe de nombreuses similitudes avec les styles et les textures des vêtements portés par Kate et ses enfants sur la photo prise à l'occasion de la fête des mères.

Cette nouvelle image serait-elle donc une version modifiée d'une photo plus ancienne ? C'est possible. Mais le coeur du problème est que cette photo semble indiquer que le palais royal a quelque chose à cacher.

L'explication la plus simple serait que Kate Middleton ne s'est pas complètement remise de son opération - qui l'a obligée à interrompre ses fonctions royales au moins jusqu'à la fin du mois de mars - et que la famille royale a voulu publier une mise à jour rassurante sur la princesse malgré tout.

Mais s'il s'agit d'une simple convalescence, pourquoi le palais royal cache-t-il donc la vérité ? Affaire à suivre...