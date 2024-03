Sous la place touristique de la cathédrale Notre-Dame, un site archéologique raconte l'histoire de Paris et de la Seine à travers des objets exhumés de son lit et de ses berges. Partons à la découverte de l'exposition "Dans La Seine".

Alors que Paris s'apprête à accueillir les Jeux olympiques d'été cette année, la Seine est à nouveau sous les feux de la rampe, les autorités de la ville s'efforçant de la rendre suffisamment propre pour la baignade avant le début de la compétition.

Une nouvelle exposition à la crypte archéologique située sous la cathédrale Notre-Dame explore l'importance de la Seine pour les riverains, à travers des objets trouvés dans son lit et sur ses berges.

La collection de 150 bibelots raconte l'histoire de l'interaction entre les êtres humains et le célèbre fleuve, de la préhistoire à nos jours. Ce faisant, elle raconte également comment Paris est devenu Paris.

La crypte archéologique de l'île de la Cité présente des vestiges datant du IVe siècle, époque à laquelle Paris était une cité gallo-romaine de taille moyenne appelée Lutèce. Pierre ANTOINE/(C)P.Antoine / Musée Carnavalet

Un joyau archéologique caché au cœur de Paris

Pour visiter l'exposition "Dans La Seine", il faut d'abord la trouver.

Située sous l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame, la Crypte archéologique de l'Île de la Cité a été découverte dans les années 1960 lors de la construction d'un parking souterrain.

La crypte archéologique de l'île de la Cité a été mise à jour de 1965 à 1972, après sa découverte lors de la construction d'un parking. Archives de Notre-Dame de Paris

De nombreux habitants de la capitale n'en connaissent même pas l'existence. Son entrée discrète se trouve à deux pas des gradins rétractables où se bousculent les touristes venus admirer la cathédrale, qui fait encore l'objet de travaux de rénovation après l'incendie de 2019.

La crypte est un vaste site s'étendant sur 1 800 mètres carrés et regorgeant de vestiges archéologiques extraordinairement bien conservés.

On y trouve, entre autres, les restes d'un bain public gallo-romain, une partie d'une ancienne muraille et le port d'accostage de la cité gallo-romaine de Lutèce, l'actuelle Paris.

Le lieu vaut à lui seul le déplacement, mais l'espace d'exposition temporaire présente également une façon unique de découvrir l'histoire de Paris - une histoire racontée à travers les objets trouvés au fond de la Seine.

Une photo de Paris, prise depuis l'espace par l'astronaute français Thomas Pesquet, le 25 avril 2021 ESA/NASA - T. Pesquet

Sous la Seine

Principal cours d'eau traversant la capitale française, la Seine a vu sa part d'objets humains s'échouer dans ses eaux au fil des siècles.

De nos jours, vous trouverez probablement des trottinettes électriques et des vélos de location. Mais bien avant que Paris ne devienne Paris, les Néandertaliens laissaient déjà des outils en silex sur les berges de la Seine.

Le fleuve garde également la trace de la présence gallo-romaine sur ses rives.

Figurines des divinités Apollon et Mercure présentées dans l'exposition "Dans La Seine". À droite, un gros plan de la figurine de Mercure. Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Des figurines métalliques représentant des divinités telles qu'Apollon et Mercure ont été retrouvées sous des couches de limon dans le lit du fleuve. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer la présence de ces objets, qui ornaient des autels dans des maisons privées de Lutèce : vol, chute accidentelle ou offrande.

Le mysticisme autour de la Seine était très présent chez les Gallo-Romains. L'exposition présente des sculptures considérées comme des ex-votos, c'est-à-dire des offrandes à la divinité de la Seine, Sequana. Quelque 1 500 de ces ex-votos ont été retrouvés près de la source du fleuve, en Bourgogne, où un temple a été construit pour Sequana.

Cette tête en calcaire de l'époque gallo-romaine serait un ex-voto, c'est-à-dire une offrande votive à la déesse de la Seine Sequana. Musée Archéologique de Dijon / Bruce AUFRERE / TiltShift

Réalisés en pierre, en métal ou en bois, ils représentent des animaux, des têtes d'hommes, de femmes et d'enfants, des personnages en pied, des bébés emmaillotés et même des parties du corps indiquant à la déesse l'endroit précis où elle doit exercer ses pouvoirs de guérison.

Artefacts de la vie quotidienne sur les rives du fleuve

Le nettoyage et le dragage de la Seine sont devenus des opérations d'entretien de routine pour la ville à partir du milieu du XIXème siècle, afin de maintenir la profondeur du fleuve pour faciliter la navigation. Des objets ont souvent été découverts et retirés lors de l'extraction du sable et de la vase du lit du fleuve.

Parmi les trouvailles datant de l'âge du bronze et du Moyen Âge figure une importante collection d'armes, plus d'une centaine.

Certaines de ces armes - principalement des haches de combat et des épées - auraient été jetées volontairement dans le fleuve, dans le cadre de rituels à la fin d'une bataille.

Armes de l'âge du bronze et du Moyen Âge présentées dans le cadre de l'exposition "Dans La Seine". Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris / Pierre Antoine

Une hache de guerre (à gauche) et une lance trouvées dans la Seine. Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

À partir du milieu du XIXème siècle, de petits objets en plomb ont été trouvés par milliers dans la Seine, et sont devenus connus sous le nom de "plombs de la Seine".

Il s'agit de jetons d'entrée dans les villes et les lieux de culte, de figurines religieuses et même de ce que l'on pense être les premiers jouets d'enfants en fer-blanc.

Deux des "plombs de la Seine", objets en plomb trouvés dans le fleuve, exposés à "Dans La Seine". Paris Musées / Musée de Carnavalet - Histoire de Paris

Cette petite figurine, issue de la collection privée d'Alberto Giacometti et André Breton. fait partie de la série d'objets en plomb découverts dans la Seine. Paris Musées / Musée de Carnavalet - Histoire de Paris

Les petites statuettes sont devenues des objets de collection, entrant dans les collections privées d'artistes comme Alberto Giacometti et André Breton.

Les experts pensent qu'il s'agit d'ex-votos modernes du XVème ou XVIème siècle, jetés dans la rivière en guise d'offrande.

Découvertes modernes

Il n'y a actuellement aucune fouille archéologique active à Paris le long de la Seine, bien qu'une ancienne nécropole ait été mise à jour dans le sud de Paris lors de la construction d'une nouvelle sortie de métro, l'année dernière.

Cependant, des découvertes sont encore faites dans le fleuve par la brigade fluviale de la Seine, une branche de la police municipale chargée de maintenir l'ordre sur, autour et dans le fleuve.

Les plongeurs de la brigade ont récupéré des objets, notamment des œuvres d'art, des éléments décoratifs des ponts de Paris et des équipements techniques de bateaux.

Parmi les découvertes modernes des plongeurs de la Brigade de la Seine, on peut citer ce "mascaron", moulage de pierre en forme de masque. Paris Musées / Brigade fluviale de Paris

En 2014, ils ont trouvé une sculpture à la base du Pont Neuf qui a été identifiée comme un mascaron, une moulure en pierre en forme de masque que l'on peut souvent voir sur les bâtiments et monuments de Paris.

Qu'en est-il de notre époque ? Qu'est-ce que nous laisserons dans la Seine aux futurs explorateurs ?

Entre les trottinettes, les vélos et les motos qui ont déjà été retirés du fleuve et les débris qui ne manqueront pas de s'échouer pendant les Jeux olympiques, la situation n'est pas brillante.

Mais c'est la nature même des rivières urbaines : elles racontent l'histoire des gens qui vivent autour d'elles, le bon et le mauvais, le beau et le laid.

L'affiche de l'exposition "Dans La Seine". Paris Musées

L'exposition "Dans La Seine" est actuellement ouverte au public à la crypte archéologique de l'Île de la Cité à Paris.