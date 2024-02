Le site, qui a été découvert lors de l'agrandissement de la National Gallery à l'occasion de son 200e anniversaire, suggère que le centre urbain de Saxon Lundenwic s'étendait plus à l'ouest qu'on ne le pensait jusqu'à présent.

La National Gallery de Londres a fait l'objet d'une importante rénovation à l'occasion de son 200e anniversaire.

Mais alors que les constructeurs se préparaient à creuser un nouveau tunnel au début du mois sous le Jubilee Walk de la National Gallery - la passerelle reliant Trafalgar Square et Orange Street - ils ont également fait une découverte archéologique stupéfiante.

Le site d'excavation, qui contient des objets tels qu'un foyer datant du 7e ou 8e siècle, suggère que la colonie saxonne de Ludenwic existait autrefois à l'endroit où se trouve aujourd'hui la National Gallery.

Les archéologues d'Archaeology South-East (UCL) ont mis au jour un foyer, des trous de poteau, des trous de pieu, des fosses, des fossés et des dépôts de nivellement sur le site.

Un archéologue fouille un fossé saxon au sud de la zone de fouille. Archaeology South-East/UCL

Plateaux de matériel archéologique, y compris des fragments d'os et du matériel de construction en céramique orange et grise. Archaeology South-East/UCL

"Les preuves que nous avons découvertes suggèrent que le centre urbain de Lundenwic s'étend plus à l'ouest qu'on ne le pensait à l'origine", explique Stephen White, qui a dirigé les fouilles de Jubilee Walk pour Archaeology South-East. "Cette découverte a été d'autant plus passionnante qu'elle a permis de partager ces informations, et leur lien avec l'archéologie londonienne, avec les jeunes de la ville".

Des murs post-médiévaux ont également été découverts au-dessus de la séquence de couches saxonnes, le mur le plus ancien ayant été construit au 17e ou au 18e siècle.

Un archéologue enregistre un grand mur post-médiéval qui a été excavé. Archaeology South-East/UCL

Un archéologue prend une photo d'une partie des fouilles, dont un fragment du mur post-médiéval. Archaeology South-East/UCL

Les archéologues ont également trouvé des preuves que les colons ont traversé plusieurs phases de reconstruction de ces murs au fil du temps, en utilisant différents matériaux de construction jusqu'au 19e siècle.

Les strates de l'histoire londonienne

Les fouilles de la National Gallery ne sont que la dernière découverte en date qui confirme que le Londres d'aujourd'hui est assis sur des couches et des couches d'histoire.

Des milliers de sites archéologiques ont été étudiés dans la région du Grand Londres au cours des 100 dernières années, chacun révélant un peu plus le passé de la ville.

Des archéologues tamisent des objets dans le sol sur le site de fouilles. Archaeology South-East/UCL

Un archéologue trie des petites pierres à la recherche d'objets archéologiques. Archaeology South-East/UCL

Rae Regensberg, spécialiste des matériaux de construction en céramique chez Archaeology South-East, examine des briques provenant du site de fouilles. Archaeology South-East/UCL

Avant Londres, il y avait la ville romaine fortifiée de Londinium, fondée en 47 après J.-C. et abandonnée par ses habitants au Ve siècle.

Le successeur de Londinium fut Lundenwic, un comptoir saxon qui s'étendit à partir du VIIe siècle à partir des murs occidentaux de la ville romaine.

La National Gallery se trouve à l'extrémité ouest de cet établissement et, bien que des fouilles menées dans les environs immédiats aient déjà permis de découvrir du matériel saxon, le site de Jubilee Walk est le premier à prouver que le centre urbain s'étendait aussi loin à l'ouest.

Les 200 ans de la National Gallery

La National Gallery a été fondée par le Parlement en 1824. Elle abrite la collection britannique de peintures de la tradition de l'Europe occidentale de la fin du 13e au début du 20e siècle.

La collection comprend des œuvres de maîtres tels que Raphaël, Rembrandt, Renoir, Bellini, Cézanne, Degas, Monet, Van Gogh et Van Dyck.

La National Gallery abrite la collection britannique de peintures de la tradition de l'Europe occidentale, de la fin du XIIIe au début du XXe siècle. The National Gallery Photographic Department

Située sur Trafalgar Square à Londres, la National Gallery a été fondée par le Parlement britannique en 1824. The National Gallery Photographic Department

Le Jubilee Walk a été créé lorsque la National Gallery a construit l'aile Sainsbury en 1991, destinée à accueillir sa collection de peintures de la première Renaissance.

Auparavant, la zone située juste au nord de Trafalgar Square avait été utilisée à différentes fins, depuis les Royal Mews du roi Richard II pour la chasse aux faucons jusqu'aux écuries, en passant par une éventuelle rangée de maisons.

Selon Sarah Younger, directrice du projet NG200 Welcome, ces dernières fouilles prouvent que la National Gallery est au cœur de l'histoire de Londres.

"Elle nous fait comprendre que tout ce que nous construisons et reconstruisons dans le cadre de ce projet fera partie du tissu et de l'histoire de Londres pour les siècles à venir", affirme Sarah Younger.

"Cela nous a montré que l'histoire enrichissante de la National Gallery ne commence pas et ne s'arrête pas à la collection qui est accrochée dans nos murs".