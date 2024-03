Quelle est la rue la plus cool du monde en 2024 ?

Chaque année, Time Out établit une liste des rues les plus branchées du monde, en se basant sur les lieux culturels à ne pas manquer, les restaurants en vogue et les lieux préférés des locaux. Où se trouvent nos rues européennes dans ce nouveau classement ?

Votre ville a-t-elle une rue "cool" ?

Vous savez, ce genre d'endroit où l'on trouve des marchés, des tables gastronomiques, des lieux d'exposition ou des spots de la vie culturelle.

Le magazine Time Out a pris l'habitude de compiler et de classer chaque année les rues les plus "cool" du monde.

"Dans chaque rue de cette liste, on trouve de nouvelles entreprises audacieuses et créatives dans les domaines de l'alimentaire, de la boisson, de la vie nocturne et de la culture : des bars cosy où papoter aux édifices du patrimoine qui se réinventent, c'est dans ces rues que l'on trouve les tendances culturelles les plus attrayantes d'une ville".

Cette année - qui marque la troisième édition - a déjà son lauréat. Et parmi les quelque 30 rues retenues, celle qui arrive en tête se trouve de l'autre côté du globe.

En Australie, plus précisément, où se trouve la High Street de Melbourne.

"Elle est cool à tous points de vue - restaurants originaux, bars insolites, salles de concert et magasins - mais il y règne aussi un esprit village, qui fait que tout le monde s'y sent accueilli", a déclaré Leah Glynn, rédactrice en chef de Time Out Melbourne.

La rue "traverse les quartiers ultra-branchés de Northcote, Thornbury et Preston", et Leah Glynn recommande d'assister à un concert au Northcote Social Club et au Croxton Band Room (ou dans des endroits plus cosy comme le High Note) et de prendre un verre du côté du Gigi Rooftop.

Le podium est complété par Hollywood Road à Hong Kong, qui arrive en deuxième place, et East Eleventh à Austin, qui occupe la troisième marche.

Sur les 30 rues en vue cette année, l'Europe apparaît neuf fois, ce qui n'est pas si mal.

La rue la plus branchée d'Europe est la Rua da Boavista, à Lisbonne, dans le quartier de Cais do Sodré, qui arrive à la septième place. C'est un endroit où l'on peut faire du shopping et trouver des produits locaux, prendre un brunch et boire un verre au Boavista Social Club, recommandé par Time Out. Un régal.

Les autres villes européennes retenues :

Consell de Cent, Barcelone (Espagne)

Classement : 10e place

Situation : C'est l'une des rues du quartier de l'Eixample, qui s'étend entre les quartiers de l'Esquerra de l'Eixample et de la Dreta de l'Eixample.

Ce qui est cool : "C'est un quartier dynamique, où se trouvent de nombreux restaurants, boutiques et lieux de vie sociale. Se promener dans Consell de Cent revient à se promener dans un mini Barcelone. On y trouve de tout, des dernières tendances, comme les restaurants chinois, les boutiques de CBD ou les salons de beauté, aux indémodables bars à vermouth, lieux où déguster une tortilla ou boulangeries artisanales."

Oranienstraße, Berlin (Allemagne)

Classement : 12e place

Situation : Au cœur de Kreuzberg, dans le quartier de Friedrichshain-Kreuzberg,cette rue est réputée pour sa communauté artistique, ses bars branchés et le SO36, ancien repaire de David Bowie et Iggy Pop, lorsqu'ils partageaient tous deux un appartement à Berlin.

Ce qui est cool :"De jour comme de nuit, il se passe une quantité incroyable de choses sur Oranienstraße. Le soir, on y trouve des fêtards qui se préparent à danser jusqu'à l'aube dans l'un des clubs berlinois les plus célèbres du monde. (...) Cette rue est faite pour observer les gens".

Rua Sá de Noronha, Porto (Portugal)

Classement : 16e place

Situation : Fait partie de la paroisse de Vitória.

Ce qui est cool: "La Praça Carlos Alberto est toujours animée, surtout le samedi lorsque le marché de Porto Belo voit fleurir des disques vinyles, des illustrations, des jouets faits main, des vêtements vintage et des antiquités. Mais c'est dans les ruelles adjacentes que l'on trouve la véritable animation locale, et la Rua Sá de Noronha, en particulier, est devenue un incontournable à Porto."

Gerrard Street, Londres (Royaume-Uni)

Classement : 17e place

Lieu : West End de Londres, dans le quartier de Chinatown, où se trouve le célèbre club de jazz des années folles, le 43 Club.

Ce qui est cool: "Gerrard Street (principale rue de Chinatown, ornée de lanternes) est peut-être le lieu le plus animé et le plus vivant de Londres. TikTok a fait de presque tous les stands et restaurants du quartier des stars des réseaux sociaux. (...) Entre-temps, des magasins adaptés à la génération Z ont fait leur apparition".

Rue Conde Duque, Madrid (Espagne)

Classement : 18e place

Situation : Le barrio le plus animé de Madrid et ses rues pavées sont situés entre Moncloa et Malasaña.

Ce qui est cool:"Grâce à l'effervescence qui règne autour du centre culturel Condeduque, une ancienne caserne militaire reconvertie en salle d'exposition, théâtre, ou cinéma d'été, entre autres, le quartier a trouvé une deuxième vie. Il semble que le charisme de cette institution ait attiré de nouveaux magasins, bars et restaurants, qui ont fait de la rue Conde Duque l'un des quartiers les plus branchés de la capitale."

Rue de Belleville, Paris (France)

Classement : 20e place

Situation : L'artère principale qui traverse l'ancien village de Belleville.

Ce qui est cool: "La rue de Belleville est très populaire auprès des Parisiens, parce qu'elle rassemble certains des meilleurs bars de la capitale, et au centre du quartier, on trouve aussi de quoi flatter les papilles. Si vous arrivez avant le crépuscule, préparez-vous à y passer la nuit".

Camden Street, Dublin (Irlande)

Classement : 22e place

Situation : A dix minutes à pied du centre ville.

Ce qui est cool:"Camden Street et ses environs sont une espèce rare : un quartier tentaculaire qui a conservé une atmosphère post-moderne et sans fioritures, bien qu'il soit devenu un point névralgique pour les espaces de création. Camden Street se caractérise par des pubs sans prétention, de l'art de rue militant et une scène gastronomique animée.

Troon Street, Athènes (Grèce)

Classement : 28e place

Emplacement : Elle part de Thesion et aboutit au cœur du quartier résidentiel huppé de Petralona.

Ce qui est cool: "La rue Troon va de Thissio et de l'observatoire sur la colline Filopappos jusqu'à la place Merkouri, située au sud, et légèrement animée. La belle colline vallonnée est ornée de villas classiques, d'immeubles rétro et d'une nouvelle vague d'immeubles résidentiels au style architectural, entre des tavernes classiques et des bars tranquilles."

