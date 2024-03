Des nouvelles pièces Star Wars dévoilées au Royaume-Uni

Par Euronews avec AP

Le Royal Mint, l'agence officielle de frappe de la monnaie du pays, vient de révéler la dernière addition à sa collection de pièces Star Wars : le Faucon millénium.

Les pièces de 50 centimes mettent en scène l'emblématique vaisseau spatial rejoint ainsi les pièces déjà existantes représentant les personnages phares de la saga, tels qu'Han Solo ou Chewbacca.

Les pièces de la collection Star Wars vont de 0,50 livres à 100 livres, mais sont vendues bien plus chères : 12 livres (14 euros) pour une pièce de 0.50 livres du Faucon millénium, et jusqu'à 11 080 livres (13 000 euros) pour un lot de quatre pièces de 100 pounds en or.