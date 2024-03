Développement économique et migrations : l'UE annonce une aide de 7.4 milliards d'euros à l'Égypte

Par euronews avec AP

L'Union européenne a annoncé dimanche un programme d'aide de 7.4 milliards d'euros pour l'Égypte, à court d'argent, alors que la pression économique, les conflits et le chaos dans les pays voisins pourraient pousser davantage de migrants vers les côtes européennes.

PUBLICITÉ

L'accord devrait être signé lors d'une visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et des dirigeants de Belgique, d'Italie, d'Autriche, de Chypre et de Grèce, selon des responsables égyptiens.

L’enveloppe comprend à la fois des subventions et des prêts au cours des trois prochaines années pour le pays le plus peuplé du monde arabe (109 millions d'habitants), selon la mission de l’Union européenne au Caire.

Les deux parties ont élevé leur coopération au niveau d'un "partenariat stratégique et global", ouvrant la voie à l'expansion de la coopération entre l'Égypte et l'UE dans divers domaines économiques et non économiques.

L'UE fournira une assistance au gouvernement égyptien pour renforcer ses frontières, notamment avec la Libye, un point de transit majeur pour les migrants fuyant la pauvreté et les conflits en Afrique et au Moyen-Orient, et soutiendra le gouvernement pour accueillir les Soudanais qui ont fui près d'un an de combats entre les deux pays. généraux rivaux dans leur pays.

L’Égypte est depuis des décennies un refuge pour les migrants d’Afrique subsaharienne qui tentent d’échapper à la guerre ou à la pauvreté. Pour certains, l’Égypte est une destination et un refuge, le pays le plus proche et le plus facile à atteindre. Pour d’autres, c’est un point de transit avant de tenter la dangereuse traversée de la Méditerranée vers l’Europe.

Même si la côte égyptienne n'a pas été une rampe de lancement majeure pour les passeurs et les trafiquants d'êtres humains qui envoient des bateaux surchargés à travers la Méditerranée vers l'Europe, l'Égypte est confrontée à des pressions migratoires de la région, avec la menace supplémentaire que la guerre entre Israël et le Hamas se propage au-delà de ses frontières. .

Ce partenariat a suscité des critiques de la part d’organisations internationales de défense des droits humains concernant le bilan de l’Égypte en matière de droits humains. Amnesty International a dénoncé cet accord et a exhorté les dirigeants européens à ne pas se rendre complices des violations des droits humains perpétrées en Égypte.

"Les dirigeants de l’UE doivent veiller à ce que les autorités égyptiennes adoptent des critères clairs en matière de droits humains", a déclaré Eve Geddie, directrice du Bureau des institutions européennes d’Amnesty International, dans un communiqué. Et de souligner les restrictions imposées par l’Égypte aux médias et à la liberté d’expression, ainsi que la répression contre la société civile.