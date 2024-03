L’ancienne maison du chanteur Freddie Mercury est à vendre

Par Euronews

Le sanctuaire londonien du chanteur de Queen, où il a vécu la dernière décennie de sa vie, est mis en vente pour la première fois depuis près d'un demi-siècle.

Le chanteur de Queen avait acquis cette demeure du quartier huppé de Kensington en 1980. L’actuelle propriétaire, Mary Austin, l’a récemment mise en vente pour 35 millions d’euros.

Amie proche et héritière de tous les biens du chanteur, cette dernière, aujourd’hui âgée de 72 ans, a organisé il y a quelques mois, la mise aux enchères de plus de 1400 biens ayant appartenu à Freddie Mercury.

“J’ai eu beaucoup de plaisir à y vivre et j’y ai de merveilleux souvenirs. Maintenant qu’elle est vide, je me souviens de la première fois que nous l’avons visitée. Depuis que Freddie et moi avons franchi cette légendaire porte verte, c’est un lieu de paix, une véritable maison d’artiste, et le moment est venu de confier ce sentiment de paix à quelqu’un d’autre”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse de l'agence immobilière.