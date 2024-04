Pour la première fois, un concours de beauté sera ouvert aux mannequins virtuelles, des avatars féminins créés de toutes pièces par l'intelligence artificielle.

Le premier concours de beauté dédié aux avatars créés par l'intelligence artificielle vient d'être lancé par les Fanvue World AI Creator Awards (WAICA). Une multitude d'images générées par l'IA sont en compétition pour remporter les 18 000 € mis en jeu.

Les participantes au concours Fanvue Miss AI seront jugées selon trois catégories :

Leur apparence : "les critères esthétiques classiques, notamment leur beauté, leur posture, ainsi que leurs réponses à une série de questions".

: "les critères esthétiques classiques, notamment leur beauté, leur posture, ainsi que leurs réponses à une série de questions". L'utilisation de l'IA : "compétence et mise en œuvre des outils d'IA utilisés, y compris l'utilisation d'instructions et de détails visuels autour des mains et des yeux".

: "compétence et mise en œuvre des outils d'IA utilisés, y compris l'utilisation d'instructions et de détails visuels autour des mains et des yeux". Leur influence sur les réseaux sociaux : "leur taux d'engagement auprès de leurs fans, le taux de croissance de leur communauté et l'utilisation d'autres plateformes telles qu'Instagram".

Comment participer à "Miss AI" Fanvue

Les participants doivent soumettre leurs créations et répondre à une série de questions, parmi lesquelles "Quel serait votre souhait pour rendre le monde meilleur ?".

Le Top 10 des meilleures participantes au concours Fanvue Miss AI sera choisi dans un premier temps, et les trois gagnantes seront annoncées lors d'une cérémonie de remise de prix en ligne le mois prochain. La gagnante repartira avec 4 600 € en espèces et un "programme de mentorat" d'une valeur de 2 800 €.

Le cofondateur, Will Monanage, espère que cette compétition deviendra "les Oscars des créateurs d'IA".

"La création par intelligence artificielle est un secteur extrêmement intéressant à l'heure actuelle et, grâce à notre plateforme, les créateurs pourront augmenter leur base de fans et mieux monétiser leur contenu", ajoute-t-il.

Les quatre juges - deux humains, et deux avatars créés par l'IA Fanvue

L'historienne britannique des concours de beauté Sally-Ann Fawcett et l'entrepreneur Andrew Bloch seront les deux juges humains, le jury étant complété par les mannequins IA Emily Pelligrini (devenue "célèbre" l'année dernière après que des footballeurs et d'autres célébrités lui aient écrit, croyant qu'elle était réelle) et Aitana Lopez, une fausse mannequin espagnole aux cheveux roses qui gagne jusqu'à 10 000 € par mois en faisant de la promotion pour des marques de vêtements.

Sally-Ann Fawcett a déclaré dans une récente interview accordée au journal britannique The Daily Mail : "En tant qu'historienne des concours de beauté, c'est vraiment passionnant de participer à une cérémonie de remise de prix si futuriste".

"Il est intéressant de noter qu'il existe de nombreux parallèles entre les participants aux concours de beauté réels et les créateurs d'IA, dans la façon dont ils interagissent avec leur public", ajoute-t-elle.

Alors que l'on craint de plus en plus que l'IA ne menace la sécurité de l'emploi et les professions artistiques, ce concours pourrait également exacerber les canons de beauté irréalistes grâce à la "perfection" rendue possible par les ordinateurs.