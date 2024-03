"La Violoncelliste de Fene" par SFHIR a remporté le prix de la meilleure peinture murale du monde aux StreetArtCities Awards 2023.

PUBLICITÉ

StreetArtCities a dévoilé les lauréats de son concours Best of 2023, qui célèbre les plus belles créations de street art du monde entier.

Cette année, les candidatures étaient réparties dans trois catégories : le prix de l'impact, le prix de l'innovation et la meilleure peinture murale du monde. Les gagnants ont été désignés par les votes de la communauté sur la plateforme.

Le titre convoité de meilleure peinture murale du monde a été décerné à l'étonnante représentation d'un violoncelliste par l'artiste madrilène SFHIR, qui s'étend sur un immeuble de neuf étages en Espagne.

"Sans titre" de Sabotaje El Montaje (Gagnant - Catégorie Impact)

Lieu - Ondarroa, Espagne

"Sans titre" par Sabotaje El Montaje Credit: Sabotaje El Montaje/StreetArtCities

Cette œuvre, créée par Sabotaje El Montaje dans le cadre du programme de résidence d'artiste Kaminazpi à Ondarroa, en Espagne, commémore la richesse de l'histoire et de l'identité culturelle du Pays basque.

"J'ai travaillé à partir de photos des archives historiques de la ville pour représenter le matriarcat de la ville et le travail des femmes dans cette ville de pêcheurs, avec les couleurs du Pays basque", explique l'artiste.

"Gravité" de Leon Keer (Gagnant - Catégorie Innovation)

Lieu - Wuppertal, Allemagne

"GRAVITY" par Leon Keer Credit: Leon Keer/StreetArtCities

Depuis plus de 25 ans, l'artiste néerlandais Leon Keer marque le monde de ses œuvres de rue anamorphiques et ludiques, qui couvrent à la fois les murs et les sols.

L'art de rue anamorphique se caractérise par l'utilisation de techniques de perspective et de distorsion, créant des illusions d'images tridimensionnelles lorsqu'elles sont observées à partir de points de vue spécifiques.

Dans cette oeuvre, Leon Keer a créé une illusion optique de petites billes de verre qui semblent tomber d'un bâtiment à Wuppertal, en Allemagne.

"La Violoncelliste de Fene" par SFHIR (Gagnant - Catégorie Meilleure Fresque Murale)

Lieu - Fene, Espagne

"Fene's Violoncellist" par SFHIR Credit: David Couce/StreetArtCities/SFHIR

La gigantesque ode à la musique de SFHIR, dévoilée lors du premier Perla Mural Fest en août 2023 à Fene, en Espagne, couvre un imposant bâtiment de 9 étages.

La peinture murale intègre intelligemment l'architecture du bâtiment, y compris son puits de lumière, pour créer la structure de l'instrument de la musicienne.

La nuit, la fresque prend un caractère magique, car les cordes du violoncelle s'illuminent lorsque les lumières des escaliers voisins s'allument.

"Couverture 2G" par Da2 (Deuxième position - Catégorie Innovation)

Lieu - Langreo, Espagne

"Cobertura 2G" par Da2 Credit: Da2/StreetArtCities

"Atlas, la femme qui a porté le monde" par JDL (Deuxième position - Catégorie Impact)

Lieu - Milan, Italie

"Atlas, the woman who carried the world" par JDL Credit: JDL/StreetArtCities

"La dame de l'estuaire" par Lula Goce (Deuxième position - Catégorie Meilleure Fresque Murale)

Lieu - Nigrán, Espagne

"The Lady of the Estuary" par Lula Goce Credit: Lula Goce/StreetArtCities

"Changer l'ampoule" par Slim safont, Wedo (Troisième position - Catégorie Impact)

Lieu - Tbilissi, Géorgie

PUBLICITÉ

"Changing the lightbulb" par Slim safont, Wedo Credit: Slim safont, Wedo

"GÉANTS : Élévation" par JR (Troisième position - Catégorie Innovation)

Lieu - Hong Kong

"GIANTS : Rising Up" par JR Credit: JR/StreetArtCities

"Copora" par Yoe 33 (Troisième position - Catégorie Meilleure Fresque Murale)

Lieu - Lugo, Espagne