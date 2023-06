Une fresque de "pizza" découverte à Pompéi

Par Euronews avec AFP

La peinture découverte dans l'atrium d'une maison de Pompéi représente ce qui ressemble à une pizza agrémentée d'une grenade et d'une datte.

Une splendide nature morte découverte sur un pan de mur à Pompéi.

La fresque date de 2000 ans et représente ce qui ressemble étrangement à une pizza.

La peinture a été réalisée dans l'atrium d'une maison la ville ensevelie par les cendres lors de l'éruption du Vésuve en 79.

La "pizza" n'en est pas vraiment une, il manque la tomate et la mozzarella, le plat pompéien est agrémenté de fruits : on distingue une grenade et ce qui semble être une datte.

Pompéi est le deuxième site touristique le plus visité d'Italie après le Colisée de Rome.