Alfredo Cunha, le photographe que la révolution n'a pas laissé dormir

Révolution des Œillets : il n'est pas rentré chez lui pendant trois jours. Durant ces jours et les suivants, il n'a pas cessé de photographier et a constitué une œuvre qui est l'un des témoignages les plus complets du 25 avril pour les générations suivantes.

Le 25 avril 1974, Alfredo Cunha avait tout juste 20 ans. Ce jour-là, alors jeune photojournaliste pour le journal "O Século", il accomplit le travail le plus important de sa vie : il ne rentre pas chez lui pendant trois jours. Pendant ces jours et les jours suivants, il n'a jamais cessé de photographier la révolution qui se déroulait dans les rues.

Aujourd'hui, les photos qu'il a prises sont considérées comme l'un des témoignages les plus importants de ce que la poétesse Sophia de Mello Breyner a appelé le "jour initial, entier et propre".

Amigos A partir de agora, recomeço a publicar, na medida do possível, fotografias relativas ao livro "25 de Abril de... Posted by Alfredo Cunha on Wednesday, April 10, 2024

"J'ai quitté le travail le soir et quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit qu'il y avait une révolution. Je suis retourné au journal et j'ai pris des photos. Je suis allé au journal "O Século", où je travaillais, et j'ai pris des photos", raconte M. Cunha à Euronews.

Un portrait emblématique

Parmi les photos qu'il a prises ce jour-là, l'une d'entre elles est devenue spéciale. Elle est restée inédite pendant 20 ans et en 1994, à l'occasion du 20e anniversaire de la révolution, elle a été publiée par le journal "Público" avec un éditorial intitulé "O olhar do capitão" (Le regard du capitaine) et est devenue emblématique : il s'agit d'un portrait du capitaine Salgueiro Maia.

Portrait de Salgueiro Maia, inédit jusqu'en 1994 : "Le moment où l'homme devient un mythe", selon les mots du photographe. Alfredo Cunha

Le portrait de Salgueiro Maia montre le moment où l'homme devient un mythe. Alfredo Cunha Photographe

"Certains considèrent ce portrait comme le portrait du 25 avril. Je pense que c'est un portrait de Salgueiro Maia, rien de plus, mais il nous amène à un point où l'homme devient un mythe. C'est ce que les gens voient dans ce portrait.

La jeunesse portugaise en 1974 Alfredo Cunha

Une autre photo montre un groupe de jeunes derrière un cordon de soldats. C'est aussi l'une des préférées de M. Cunha : "C'est un portrait de notre jeunesse", dit-il.

Tout est là sur cette photo. C'est le Portugal des années 1970. Alfredo Cunha Photographe

"C'est un portrait partiel, car il n'y a pas de femmes, mais il nous montre l'état d'esprit qui régnait ce jour-là. Comment nous étions, comment nous nous habillions, comment nous nous coiffions, si c'était une société multiraciale ou non. Et c'était le cas. Je pense que c'est un portrait dans lequel, si nous réunissons ces deux visages (le militaire qui fume et le jeune homme noir à l'arrière), tout est là. C'est le Portugal des années 70".

Des expositions dans tout le pays

Alfredo Cunha organise une série d'expositions dans tout le pays, intitulée "25 avril 1974, jeudi". Euronews a visité l'inauguration de l'exposition à Almada, mais elle est également présentée à Amadora, Braga et dans d'autres lieux. Cunha a également publié un livre du même nom, en collaboration avec l'artiste Vhils et avec des textes de Fernando Rosas, Carlos Matos Gomes et Adelino Gomes.

25 de Abril de 1974, Quinta feira ALFREDO CUNHA/VHILS A partir de agora, recomeço a publicar, na medida do possível,... Posted by Alfredo Cunha on Monday, February 12, 2024 Vhils reinterpreta obra de Alfredo Cunha

Toujours à Almada, sur les chantiers navals de Lisnave, une série d'œuvres réalisées par divers artistes à partir des photos de Cunha est présentée : il s'agit de nouvelles interprétations de l'histoire que le photographe a contribué à documenter.