Comment le groupe suédois Rednex des années 90 est-il devenu le plus écouté au monde ?

Rednex, le groupe d'Eurodance des années 90, vient de battre un record d'écoute sur YouTube en battant Adele. Leur tube "Cotten Eye Joe" a été entendu par près de 4 % de la population mondiale.

Hasard des algorithmes ? En quelques semaines, un vieux tube des année 1990 a été exhumé sur la bande passante. Vous n'y avez sans doute pas échappé. Il s'agit de "Cotton Eye Joe" du groupe suédois Rednex qui est devenu viral.

Les représentants du célèbre groupe se sont d'ailleurs empressés d'aller sur YouTube pour annoncer que leur musique avait été visionnée 3 milliards de fois en 26 jours, grâce à un mème reprenant leur tube.

Pervis The Palergator, artiste de Rednex, a déclaré : "Avec 3 milliards de vues en 26 jours, nous établissons un record mondial ! Tu veux nous battre ? Partage tes statistiques. "

Pour situer ces 3 milliards de vues dans leur contexte, ce chiffre est 28 fois supérieur à celui du meilleur clip vidéo sur YouTube, 13 fois supérieur à celui de la chanson la plus écoutée sur Spotify et deux fois plus élevé que celui d'Alka Yagnik, l'artiste la plus regardée au monde.

La chanson de Rednex devance "Hello" d'Adele, qui a été la chanson la plus rapide à atteindre 1 milliard de vues, en 87 jours. Il a fallu 34 jours à "Hello" pour atteindre 500 millions de vues.

Élargissant légèrement la portée, cette année, "Cotten Eye Joe" a été entendu par 12 % de tous les spectateurs de YouTube et 4 % de la population mondiale.

Alors, comment est-ce arrivé ?

C'est grâce à un chanteur danois - Razi Irawani - que ce tube est ressorti des limbes d'internet. Avec son titre imprononçable "Gedagedigedagedago"», qui est une version tronquée des premières paroles de "Cotton Eye Joe", la vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux.

La reprise de Razi Irawani avait déjà été vue l'année dernière 23 millions de fois. La voici :

Après ce succès inespéré, Pat Reiniz, fondateur de Rednex et producteur de "Cotten Eye Joe", a déclaré : "Un changement de paradigme est en train de se produire : comment mesurer au mieux le succès musical ?"

Comment, en effet ? "Cet événement a été créé grâce à des millions de créateurs de vidéos qui ont généré des milliards d'écoutes fragmentées de la musique de Rednex, plutôt que grâce à la méthode d'écoute traditionnelle", a ajouté Reiniz. "L'industrie de la musique aura du mal à tenir compte de ces différents chiffres dans les tableaux et les mesures et à se poser la question suivante : "L'utilisation et le concept de base de la musique sont-ils en train de changer ? "

La croissance explosive de YouTube Shorts est en partie responsable, tout comme la nostalgie des années 1990 et le grand nombre de streamers de la génération Z qui découvrent pour la première fois des chansons classiques.

Sand toute que cette tendance en annonce d'autres pour faire de nouveau émerger tant de tubes oubliés.