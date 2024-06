Le réalisateur portugais est revenu de Cannes avec le prix de la meilleure mise en scène sous le bras. Le succès de "Grand Tour" pourrait lui permettre de réaliser un film épique qu'il prépare depuis plusieurs années.

C'est la plus grande consécration jamais obtenue par un film portugais à Cannes : si l'inclusion de "Grand Tour" de Miguel Gomes dans la sélection officielle pour la Palme d'or était déjà une réussite majeure, le prix de la "meilleure mise en scène" est le couronnement de la carrière du réalisateur portugais de 52 ans, auteur de films tels que "Tabou" (2012) et la trilogie des "Mille et une nuits" (2015).

"On ressent beaucoup de choses en même temps", explique le réalisateur à Euronews. "C'est rare pour un film portugais d'être nommé, et gagner un prix l'est encore plus".

Miguel Gomes a grandi en regardant le cinéma portugais et s'y identifie pleinement : "Le cinéma portugais a une histoire, depuis les années 1960, qui lui donne une identité. C'est une identité qui est parfois contestée, parce qu'on dit que les films portugais sont difficiles. Depuis que je suis tout petit, je me suis habitué à voir du cinéma portugais et à me dire qu'il était possible de faire cela au Portugal. Cela a été décisif pour moi. Je dis peut-être quelque chose d'hérétique, mais je me sens plus proche du cinéma portugais que du pays lui-même".

Miguel Gomes pose pour les photographes après la cérémonie de remise des prix du 77e festival international du cinéma, à Cannes, le samedi 25 mai 2024. Scott A Garfitt/2024 Invision

"Grand Tour" est le résultat d'un long voyage

"Grand Tour", que le cinéaste considère comme "un film d'aventure classique", est le résultat du collage de deux processus distincts mais complémentaires.

D'une part, le tournage que le réalisateur, avec une équipe très réduite, au cours d'un long voyage à travers l'Asie dans les premiers mois de 2020, avant que la pandémie ne les oblige à reporter leurs projets. Le voyage a commencé "sans même qu'il n'y ait de scénario pour le film", précise-t-il.

D'autre part, le tournage avec les acteurs a eu lieu en 2023 en studio, où tout était déjà planifié et où une équipe de plus de 100 personnes travaillait : "Le studio est l'espace cinématographique par excellence", dit-il.

C'est de la combinaison de ces deux concepts que naît le film : "Il y a deux possibilités au cinéma", dit-il. "Enregistrer le monde tel que nous le connaissons, placer une caméra à un certain endroit et enregistrer ce qui se trouve devant nous ou, d'un autre côté, inventer le monde - inventer un coucher ou un lever de soleil dans un espace sans fenêtres, qui est un studio".

L'histoire se déroule en Asie en 1918, "mais ce film est bien plus qu'une histoire, parce que c'était un grand défi de le filmer", explique Miguel Gomes.

Tout commence avec un homme, fonctionnaire britannique en Birmanie, qui attend sa fiancée sur le quai. Paniqué, il décide de fuir à Singapour, où il reçoit un télégramme de sa fiancée lui annonçant son arrivée. Il s'enfuit à nouveau et traverse plusieurs pays, toujours avec elle à ses trousses.

La deuxième partie du film raconte l'histoire du point de vue de la femme. Le résultat est un film où le contraste (volontaire) entre le film d'époque et les images de l'Asie d'aujourd'hui est saisissant.

Prochain projet : le tournage des "Hautes Terres"

La sortie en salles du "Grand Tour" n'est prévue qu'après l'été, mais le succès critique du film et le prix qu'il a remporté à Cannes pourraient dors et déjà permettre à Miguel Gomes d'obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet dont il rêve depuis longtemps : porter sur le grand écran "Os Sertões" (Les Hautes Terres) d'Euclides da Cunha, un livre extrêmement difficile à transposer au cinéma, puisqu'il s'agit à la fois d'une chronique de guerre et d'un traité de botanique.

Publié pour la première fois en 1902, le livre se déroule dans l'État de Bahia (Brésil) à la fin du XIXe siècle et décrit le conflit entre l'armée brésilienne et les disciples du prophète António Conselheiro, qui s'opposaient à l'instauration de la République.

C'est un projet sur lequel Miguel Gomes travaillait déjà avant d'embarquer pour son "Grand Tour" et qui a été confronté à deux obstacles majeurs : l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir - dont le gouvernement a presque complètement paralysé le financement du cinéma - et la pandémie de Covid-19.

Ces deux problèmes ayant été surmontés et les négociations sur le financement ayant repris, le film semble enfin en bonne voie de réalisation.