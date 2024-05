Le réalisateur américain a reçu le prix du meilleur film pour lequel il a "travaillé toute sa vie" et a rendu hommage aux travailleurs du sexe du monde entier.

Le 77ᵉ Festival de Cannes s'est achevé et le film américain Anora de Sean Baker a remporté la Palme d'or de cette année.

Anora est le dernier film de Sean Baker, après The Florida Project et Red Rocket, qui ont également été présentés en avant-première à Cannes.

Le jury, présidé par l'actrice-réalisatrice, ex-égérie du mumblecore Greta Gerwig, a sélectionné Anora parmi 22 films en compétition cette année - une sélection particulièrement éclectique et dynamique. Les prix décernés cette année reflètent d'ailleurs la diversité de ces films.

Baker a dédié sa Palme à "tous les travailleurs du sexe - passés, présents et futurs". Il s'agit d'une comédie cinétique de New York qui partage l'énergie chaotique des Uncut Gems des frères Safdie - un conte de fées moderne à la Pretty Woman qui se double d'une tragédie à l'emporte-pièce sur ceux que la société choisit de marginaliser et qu'elle voue à l'échec. Le film a attiré l'attention sur son interprète Mikey Madison, et c'est un prix mérité pour un film aussi joyeux et faussement sombre.

Il convient également de mentionner qu'Anora a été acheté par le studio américain NEON, qui a remporté la Palme d'or cinq fois d'affilée après Parasite, Titane, Triangle of Sadness et Anatomy of a Fall. Etant donné que les accords ont été conclus avant le festival, la victoire d'Anora fait une fois de plus d'eux les chuchoteurs officiels de la Palme d'Or.

Voir la liste complète des lauréats ci-dessous.

Le Grand Prix, le deuxième par importance, a été décerné à All We Imagine As Light, le film envoûtant de Payal Kapadia. Ce film, arrivé tard sur les écrans, et consacré aux liens entre trois femmes de Mumbai d'âges différents, est le premier film indien en compétition à Cannes depuis 30 ans, le dernier étant Swaham de Shaji Karun en 1994.

Emilia Pérez - prix du jury et prix de la meilleure actrice Cannes Film Festival

Le réalisateur français Jacques Audiard a remporté un grand succès cette année, avec son film Emilia Pérez qui a reçu deux prix - une rareté à Cannes, où les films n'obtiennent généralement qu'une seule récompense.

Emilia Pérez a remporté à la fois le prix du jury et le prix d'interprétation féminine, attribué à l'ensemble des acteurs de cette comédie musicale en langue espagnole : Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez et les autres acteurs. Karla Sofía Gascón devient la première actrice transgenre à remporter un prix d'interprétation à Cannes ; elle a dédié son prix à la communauté transgenre.

Audiard avait déjà remporté la Palme d'or en 2015 pour Dheepan, et ces deux prix sont amplement mérités. La décision du jury annoncée par Lily Gladstone a déclaré que le film célébrait "l'harmonie de la sororité".

Le prix du meilleur réalisateur, remis par le grand Wim Wenders, a été décerné au Portugais Miguel Gomes, pour son rêve poétique Grand Tour, qui raconte l'histoire d'un fonctionnaire britannique qui fuit sa fiancée en sautant d'un pays asiatique à l'autre. Elle tente de le retrouver. Il est difficile de se mettre sur la longueur d'onde de Grand Tour, mais la patience porte ses fruits, car le film mêle des séquences en noir et blanc à des scènes anthropologiques contemporaines, et culmine d'une manière surprenante et émouvante.

La graine de la figue sacrée - Prix spécial du jury Cannes Film Festival

Cette année, le jury a créé un prix spécial pour récompenser Mohammad Rasoulof pour son film La graine de la figue sacrée. Ce film iranien était considéré comme l'un des favoris pour la Palme d'or et a suscité les réactions les plus enthousiastes de la part des participants. La distinction spéciale de Rasoulof a été accueillie par la plus longue standing ovation, à 15 minutes, au Théâtre Lumière, où le réalisateur a mentionné ses acteurs et son équipe qui sont détenus en Iran, ceux "qui restent sous la surveillance du régime totalitaire iranien, qui retient mon peuple en otage". Le réalisateur a également mentionné le musicien Toomaj Salehi, condamné à mort en Iran pour avoir soutenu les manifestations nationales déclenchées par la mort de Mahsa Amini.

Jesse Plemons a remporté le prix du meilleur acteur pour son triple rôle dans le film d'anthologie Kinds of Kindness de Yorgos Lánthimos. Malheureusement, l'acteur n'était pas présent.

Comme nous l'avons indiqué dans notre critique : "Les acteurs sont brillants, Plemons volant la vedette, en particulier dans les deux premiers segments. Devenu visiblement plus mince à chaque chapitre, il incarne le pathos, l'insécurité et la menace, et fait en sorte que tout cela ait l'air d'une promenade de santé. C'est comme s'il avait travaillé avec Lánthimos toute sa vie - et c'est peut-être encore le cas, puisque Stone et lui ont été confirmés pour jouer dans le prochain film de Lánthimos, Bugonia".

The Substance - lauréat du prix du scénario Cannes Film Festival

Le meilleur scénario, présenté par l'acteur français Laurent Lafitte (qui a fait un gag ChatGPT, aux dépens de la plateforme d'IA, pour mieux célébrer le métier de scénariste), a été décerné à The Substance de la réalisatrice française Coralie Fargeat. La réalisatrice a remercié l'actrice principale Demi Moore et a souligné à quel point elle était fière du fruit de leur collaboration.

Ce film, dont beaucoup prédisaient qu'il remporterait un prix plus important lors de la cérémonie, se distingue dans la compétition de cette année par son caractère sauvage et sanglant.

Dans notre critique, nous avons écrit : "En montrant comment l'industrie du divertissement pousse les femmes à l'extrême pour rester employables, Fargeat explore les normes de beauté impossibles de la société, la façon dont certaines industries médicales utilisent leur fétichisation de la jeunesse à des fins lucratives, ainsi que la haine intériorisée qui découle de la misogynie systémique. La violence de la disparition aux yeux de la société et le dégoût de soi qui découle de l'intériorisation de ce traumatisme externe ne peuvent être exprimés que de manière tout aussi vicieuse."

Dans l'ensemble, un palmarès mérité, avec peu de bouleversements ou de surprises majeures, et une ovation pour George Lucas, qui a reçu cette année une Palme honorifique - offerte par un autre titan du septième art, Francis Ford Coppola.

George Lucas (à gauche) reçoit une Palme d'Or honorifique et une accolade de Francis Ford Coppola Andreea Alexandru/2024 Invision

La liste complète des lauréats :

- Palme d'Or : Anora (Sean Baker)

- Grand Prix : All We Imagine As Light (Payal Kapadia)

- Prix du jury : Emilia Pérez (Jacques Audiard)

- Prix spécial du jury : La graine de la figue sacrée (Mohammad Rasoulof)

- Meilleur réalisateur : Miguel Gomes (Grand Tour)

- Meilleure actrice : Ensemble de Emilia Pérez (Zoé Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez et la distribution)

- Meilleur acteur : Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

- Meilleur scénario : The Substance (Coralie Fargeat)

Autres prix :

- Caméra d'Or : Armand (Halfdan Ullmann Tøndel)

- Mention spéciale de la Caméra d'Or : Mongrel (Chiang Wei Liang et You Qiao Yin)

- Palme d'or du court métrage : The Man Who Could Not Remain Silent (Nebojša Slijepcevic)

- Mention spéciale court métrage : Bad For A Moment (Daniel Soares)

