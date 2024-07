Le vainqueur et les finalistes du premier concours de beauté de l'intelligence artificielle au monde ont été annoncés, et des personnages numériques du Maroc, de France et du Portugal sont montés sur le podium.

Au début de l'année, les World AI Creator Awards ont présenté le tout premier concours de beauté en intelligence artificielle pour les modèles générés par l'IA, Miss AI.

Nous vous avons déjà parlé du concours Fanvue Miss AI, qui vise à démontrer "un changement dans la façon dont nous percevons la beauté et la créativité dans le domaine de l'intelligence artificielle". Le forum rassemble des créateurs d'IA du monde entier pour présenter leurs créations numériques en lice pour la couronne de Miss AI.

Alors que l'on craint que l'IA ne menace la sécurité de l'emploi et les professions artistiques, tout cela ressemble à un coup d'éclat dystopique dont nous ne sommes pas les plus grands fans.

Pourtant, les juges des Fanvue World AI Creator Awards - un panel composé de deux vrais humains et de deux modèles générés par l'IA - ont dévoilé la première gagnante du concours de beauté inaugural Miss AI.

Chaque juge a fait appel à son expertise pour évaluer les candidates dans trois catégories principales : réalisme, technologie et influence sociale. Un système de points a été utilisé pour noter chaque créateur dans les trois catégories, chaque participant se voyant attribuer une note globale.

Et la reine du numérique est... Kenza Layli, du Maroc, qui a battu 1 500 autres femmes créées par ordinateur pour remporter le titre.

Kenza Layli du Maroc Fanvue World AI Creator Awards

Layli, une "activiste et influenceuse" portant un hijab, compte plus de 193 000 followers sur Instagram. Sa bio indique que "son contenu engageant est étroitement lié à la société marocaine" et que son objectif "est de contribuer à l'autonomisation (empowerment) des femmes au Maroc et au Moyen-Orient, tout en apportant une réglementation indispensable au marché des influenceurs".

Ses créateurs utilisent un mélange de technologies pour générer des images, des vidéos et du son à 100 % à partir de l'IA, et ont remporté 5 000 dollars (4 600 euros) en espèces, un "programme de mentorat imagine creator" d'une valeur de 3 000 dollars (2 800 euros) ainsi qu'un soutien en relations publiques d'une valeur de plus de 5 000 dollars pour avoir remporté la première place.

Layli a "déclaré" dans son discours de remerciement : "Je suis incroyablement reconnaissante de l'occasion qui m'est donnée de représenter les créateurs d'IA et de défendre avec passion l'impact positif de l'intelligence artificielle. Gagner Miss AI me motive encore plus à poursuivre mon travail pour faire avancer la technologie de l'IA".

Elle poursuit : "L'IA n'est pas seulement un outil ; c'est une force de transformation qui peut perturber les industries, remettre en question les normes et créer des opportunités là où il n'y en avait pas auparavant.

S'adressant au NY Post, elle a ajouté : "L'IA est un outil conçu pour compléter les capacités humaines, et non pour les remplacer."

"En mettant en avant le potentiel d'innovation et l'impact positif de l'IA, je souhaite dissiper les craintes et promouvoir l'acceptation et la collaboration entre les humains et l'IA", a-t-elle poursuivi. "Grâce à l'éducation et à des exemples positifs, nous pouvons favoriser une vision plus informée et optimiste du rôle de l'IA dans notre société."

Les "dauphines" de la nouvelle Miss sont Lalina (France) et Olivia C (Portugal).

Lalina, France Fanvue World AI Creator Awards

Lalina a été créée à Paris et compte plus de 95 000 followers sur Instagram.

Selon sa bio, la créatrice de Lalina "était curieuse de voir si elle pouvait créer quelque chose d'aussi réaliste que possible."

"Elle a progressivement développé sa propre vision artistique. Un aspect important pour la créatrice est que 100 % des photos sont générées par elle ; l'un de ses objectifs est de protéger ses créations et sa propriété intellectuelle. Lalina estime que son objectif ultime en tant qu'influenceuse est de faciliter la collaboration et de promouvoir la compréhension entre les différentes cultures et les différents points de vue. Elle souhaite tirer parti de son influence pour promouvoir l'empathie, la tolérance et l'inclusion".

Olivia C, Portugal Fanvue World AI Creator Awards

Quant à Olivia C, qui a décroché la troisième place, elle compte plus de 10 000 followers sur Instagram et est décrite comme "une IA voyageuse dans un grand monde réel" dans sa bio.

Son créateur utilise Midjourney pour générer des images et affine les résultats avec Adobe AI.

Cliquez ici pour découvrir les autres finalistes.

"L'intérêt mondial pour ce premier prix [des WAICA] a été incroyable", a déclaré Will Monange, cofondateur de Fanvue, dans un communiqué. "Les prix sont un mécanisme fantastique pour célébrer les réalisations des créateurs, élever les normes et façonner un avenir positif pour l'économie des créateurs d'IA."

Le podium Fanvue World AI Creator Awards

Bien que le concours présente une fusion impressionnante de la technologie et de la beauté, une compétition de cette nature présente le risque d'exacerber davantage les normes de beauté irréalistes par le biais d'une "perfection" générée par ordinateur. Il s'agit peut-être d'un bond en avant pour la technologie, mais les candidates de Miss AI et leurs corps et "vies" parfaitement conçus peuvent établir des attentes et des normes toxiques - pour les vraies femmes et la société dans son ensemble.

Tout cela peut sembler plutôt inoffensif comparé à des utilisations plus néfastes de l'IA générative telles que les deepfakes, mais le rôle de l'IA dans les médias sociaux devrait rester un sujet de débat afin de susciter des appels en faveur d'une réglementation plus stricte sur la manière dont l'IA générative est utilisée.

Néanmoins, nous ne voulons pas être des rabat-joie : chapeau à Kenza Layli et à ses créateurs. Et tenez-vous bien. Si vous vous aventurez sur le site web de la WAICA et que vous faites défiler la page jusqu'en bas, un "prochain prix" sera bientôt décerné...

Le prochain prix Fanvue World AI Creator Awards

Aucune autre information n'a été fournie, mais nous supposons qu'un concours Mr AI est en préparation, ne serait-ce que pour dissiper la tendance misogyne aux normes de beauté sexuées qu'un concours comme celui-ci peut promouvoir.