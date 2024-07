Comme si nous n'avions pas déjà assez à faire... Chantons tous ensemble maintenant : "It's the end of the world as we know it..." - et libre à vous de conclure, comme R.E.M. : "and I feel fine".

L'année 2024 n'a pas été de tout repos jusqu'à présent.

Le tremblement de terre dévastateur du Japon... L'invasion russe de l'Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas se poursuivent... La montée continue de l'extrême droite (malgré un certain répit avec les récentes élections au Royaume-Uni et en France, même si en ce dernier cas ce n'est pas très net non plus)... La mort d'Alexeï Navalny... Et n'oublions pas à quel point Madame Web était mauvaise et que Kanye West sort encore de la musique.

Nous pourrions continuer, et il nous reste encore à attendre les élections américaines, qui verront s'affronter "deux vieux dans une guerre de vieux", ainsi que la menace permanente de modèles d'IA de plus en plus puissants qui échappent au contrôle des humains et des gouvernements...

Aujourd'hui, la légendaire devineresse aveugle Baba Vanga aurait révélé que la fin des temps commencera en 2025. Plus précisément, le début de notre destruction commencera l'année prochaine par un conflit en Europe qui dévastera la population du continent. Ce sera le coup d'envoi des événements qui aboutiront à notre perte.

En d'autres termes : 2025 sera le début de notre fin.

Merveilleux.

Faites défiler vers le bas pour découvrir l'intégralité de ses prédictions.

Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'elle, Vangelia Pandeva Gushterova, plus connue sous le nom de Baba Vanga ou de "Nostradamus des Balkans", est née en 1911 et aurait des capacités prophétiques.

Aveugle depuis l'enfance, la voyante bulgare était apparemment capable de voir dans l'avenir, "pouvoirs" qu'elle attribuait à une tornade qui l'avait rendue aveugle. Ces dons ont attiré l'attention du public au milieu de la Seconde Guerre mondiale, et des personnes comme le tsar bulgare Boris III et le dirigeant soviétique Léonid Brejnev l'auraient consultée en personne.

Monument à la mémoire de l'emblématique devineresse dans la cour de sa maison transformée en musée à Petrich, en Bulgarie. iStock

Décédée en 1996, elle est devenue une figure culte parmi les adeptes de la divination et, comme vous pouvez l'imaginer, les théoriciens de la conspiration.

Apparemment, nombre de ses prédictions se sont réalisées longtemps après sa mort. Ainsi, Baba Vanga aurait prédit la mort de la princesse Diana, le naufrage du sous-marin russe Koursk et les attentats du 11 septembre 2001. Elle aurait même prédit sa propre mort, le 11 août 1996, à l'âge de 85 ans.

Bien entendu, peu de prédictions qui lui sont attribuées peuvent être authentifiées, car elles sont basées sur des récits de seconde main.

Même si la mystique n'est plus, elle a fait des prédictions pour toutes les années jusqu'en 5079.

Nous avons de la chance, ou peut-être pas, car elle a déjà fait sept prophéties pour 2024, dont aucune n'est particulièrement réconfortante (à l'exception d'une tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine par un de ses compatriotes).

Voici les dernières prédictions de la célèbre mystique aveugle - sa chronologie de notre disparition, en quelque sorte :

2025 : Guerre en Europe

L'événement qui déclenchera la fin de l'humanité sera un conflit non spécifié en Europe qui décimera la population du continent.

2028 : L'exploration de Vénus

Les humains commenceront à explorer Vénus comme source d'énergie. (Il convient de noter que la deuxième planète à partir du Soleil est inhospitalière et que rien ne peut y pousser).

2033 : Fonte des calottes glaciaires

Baba Vanga aurait prévu la fonte des calottes glaciaires, ce qui entraînerait une augmentation considérable du niveau des mers dans le monde entier.

2076 : Le retour du communisme

Le communisme se répandra dans tous les pays du monde.

2130 : Premier contact

Les humains sont censés entrer en contact avec des extraterrestres, confirmant ainsi que Mulder et Scully des "X-Files" avaient raison depuis le début.

2170 : Sécheresse mondiale

Le changement climatique continue de ravager la planète et une sécheresse dévaste une grande partie du monde.

3005 : La guerre martienne

La Terre entrera en guerre avec une civilisation martienne. Il n'y a pas d'autres informations sur l'origine de cette guerre, mais il y a fort à parier que c'est nous et non les Martiens. Nous ne sommes pas l'espèce la plus amicale qui soit, il faut bien l'admettre.

3797 : La fin du monde - Première partie

La Terre ne sera plus en mesure d'accueillir la vie, ce qui signifie que les humains qui ont survécu à la guerre martienne devront quitter la Terre parce qu'elle est devenue inhabitable.

5079 : La fin du monde - Partie II (pour de vrai cette fois)

La fin de tout. Le grand final. La fin du monde. Rideau.

Nous y sommes.

Comme indiqué précédemment, peu de prédictions qui lui sont attribuées peuvent être authentifiées, et Vanga était loin d'être infaillible, alors prenez tout cela avec une pincée de sel.

Elle a eu raison sur certains points, mais elle a aussi prédit qu'une grande centrale nucléaire devait exploser l'année dernière et que la Terre serait frappée par une tempête solaire dévastatrice... Nous avons donc évité ces catastrophes.

Il convient également de noter que Vanga n'est pas la seule à avoir prédit notre avenir. Le Bulletin of the Atomic Scientists annonce également une estimation annuelle avec son horloge de la fin du monde, qui a été réglée cette année sur 90 secondes avant minuit. Pour la deuxième année consécutive. C'est la valeur la plus proche de minuit de toute l'histoire de l'horloge.

Ce n'est pas très rassurant, n'est-ce pas ?

Il ne nous reste plus qu'à espérer que les visions apocalyptiques de Baba Vanga soient faussées, que nous nous réveillions enfin et que nous apprenions à vivre ensemble en nous concentrant sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. Et qu'on n'énerve pas les Martiens, bien sûr.

Si ce n'est pas le cas, préparez-vous pour l'année prochaine, qui s'annonce très difficile.