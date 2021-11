Le changement climatique a un impact sévère, entre autres sur la production agricole à court et long terme. Mais que cela signifie-t-il dans les faits ? Entretien avec Andreas Karamanos, Professeur à l'Université agronomique d'Athènes.

"Nous savons tous que la Méditerranée orientale, le Moyen-Orient, est un point chaud du dérèglement climatique. De nombreuses recherches menées dans le monde entier montrent que le changement climatique a un impact négatif sur l'agriculture. Certaines données recueillies en Grèce, il y a dix ans, ont montré que l'on prévoyait une diminution de la production agricole de 15 à 20 % en moyenne. Je pense qu'il y a ici une base de réflexion et qu'une réduction équivalente ou même plus importante est attendue dans la région de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient".

À quel calendrier exact doit-on faire face ?

"Toutes les projections concernent le milieu et la fin du siècle. Il y a donc un scénario léger et un autre plus sévère ou plus aigu attendu pour la fin de l'année. Et si ce dernier prévoit concrètement une augmentation de la température d'environ cinq degrés d'ici la fin du siècle, alors les effets et les impacts seront plus négatifs que prévu et plus dramatiques".