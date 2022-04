Découvrez à 360° la mobilisation pour sauver les anguilles européennes

Créatures étonnantes, les anguilles européennes naissent dans l'Atlantique Nord, puis passent leur vie dans les rivières d'Europe avant de faire le trajet inverse jusqu'à la mer des Sargasses pour se reproduire.

Autrefois, cette espèce était largement présente en Europe. Mais depuis les années 1970, leur population a chuté de 90 %. Aujourd'hui, les stocks sont très bas en raison de décennies de pêche non durable et d'autres causes d'origine humaine.

Règlement européen spécifique

En 2007, l'Union européenne a adopté une série de mesures : il s'agit du règlement européen sur les anguilles. En donnant un cadre pour leur rétablissement, il vise à aider les États membres à établir des programmes de gestion à long terme pour faire en sorte qu'au moins 40 % des anguilles adultes survivent et puissent rejoindre de nouveau l'océan.

Parmi les mesures, figure l'instauration de limitations sur la pêche commerciale et récréative des anguilles obligeant les pêcheurs à remettre à l'eau, une partie de leurs captures.

Faciliter la migration des anguilles et lutter contre le trafic illégal

Le règlement a aussi pour objectif de faciliter la migration des poissons dans les rivières qui est fréquemment bloquée par des barrages et déversoirs. Ce sont plus d'un million d'obstacles de ce type qui jalonnent les cours d'eau européens et qu'il s'agira d'aménager.

La situation de l'anguille européenne reste critique, mais on peut espérer que ces mesures tout comme les progrès de l'aquaculture et la répression du trafic illégal d'anguilles contribueront à préserver et à restaurer sa population au cours des prochaines décennies.