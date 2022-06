Les mangroves ne recouvrent que 0,1 % de la Terre, pourtant elles pourraient littéralement "sauver le monde".

Elles sont de plus en plus considérées comme un sujet crucial dans les politiques environnementales et la protection de l'environnement. Ces arbres sont capables de résister à des changements climatiques violents. Cependant, les mangroves sont menacées : plus de la moitié ont été perdues à cause des marées noires et de la déforestation.

Qu'est-ce qu'une mangrove ?

Do you know what mangroves are? — Euronews Living (@euronewsliving) April 16, 2021

Le mot "mangrove" est un terme polyvalent.

Généralement, il fait référence à un petit arbre ou arbuste (Palétuvier) qui pousse le long de la côte dans des eaux salées. Dans ce sens là, le terme se réfère uniquement au genre Rhizophora (genre de palétuvier).

Mais on peut aussi l'utiliser au sens le plus large. Les "mangroves" sont des écosystèmes entiers d'arbres palétuvier. Il fait donc référence aux marais ou forêts de mangroves.

Dans cet article, le terme "mangrove" aura un sens plus général, en se concentrant sur les écosystèmes plutôt que sur les arbres individuels.

Où poussent les mangroves ?

Les forêts de mangroves sont présentes dans plus de 100 pays, toutes situées dans des régions tropicales et subtropicales. Mais seulement 15 pays en abritent les trois quarts.

Indonésie Brésil Malaisie Papouasie-Nouvelle-Guinée Australie Mexique Birmanie Nigeria Venezuela Philippines Thaïlande Bangladesh Colombie Cuba Etats-Unis

Les mangroves sont présentes dans les zones tropicales et subtropicales d'une centaine de pays. WWF

Près de la moitié des mangroves du monde se trouvent en Asie. Ce n'est pas surprenant quand on sait que l'Indonésie abrite 23,143 km2 de forêts de mangroves.

Mais c'est aussi en Asie que les forêts sont le plus menacées.

À quelle vitesse les forêts de mangroves disparaissent-elles ?

Les mangroves disparaissent d'environ 3 à 4 % par an. Au cours des deux dernières décennies, toutefois, ce chiffre a été réduit à 0,2-0,7 %. Selon l'écologiste marin Dale Bryan-Brown, "il s'agit d'un changement impressionnant, lié en partie à l'amélioration des pratiques de conservation et des techniques de surveillance à grande échelle".

Toutefois, Dale Bryan-Brown et son équipe notent que ces taux plus faibles sont dus au fait que certaines régions sont désormais complètement dépourvues de mangroves.

La Birmanie est aujourd'hui un sujet de préoccupation majeur. Des chercheurs de l'université de Singapour ont découvert que le pays comptait beaucoup plus de mangroves en 1996 qu'on ne le pensait. Mais ce même article a constaté qu'au cours des deux décennies suivantes, près des deux tiers de ces forêts ont été détruites.

L'étude explique qu'"entre 1996 et 2016, plus de 60% des mangroves en Birmanie avaient été déboisées pour faire de la place à d'autres cultures. Notamment pour cultiver du riz, de l'huile de palme et du caoutchouc, ainsi que pour l'urbanisation."

Le nouveau documentaire Netflix Seaspiracy aborde le thème de la déforestation et rejette la faute principalement sur l'aquaculture et la pêche. Ces affirmations ont été contestées par le groupe Aquaculture Stewardship Council. Il soutient que l'élevage de crevettes (comme les fermes accréditées ASC) ne peut pas déboiser les mangroves. Le groupe souligne le fait que d'autres menaces pèseraient sur ces écosystèmes.

Pourquoi les mangroves sont-elles si importantes ?

Nous avons définis ce que sont les mangroves, l'endroit elles poussent et à quelle vitesse elle disparaissent. Mais alors pourquoi sont-elles si importantes ? Peuvent-elles réellement sauver notre planète?

La réponse a de multiples facettes. Les mangroves joues différents rôles qui contribuent à la santé de la planète. C'est pourquoi elles sont si importantes.

Dioxyde de carbone

Bien que la forêt amazonienne soit considérée comme les "poumons" de la Terre, ce titre devrait en réalité revenir aux mangroves. Aucun autre écosystème n'est capable de stocker autant de carbone. Les mangroves emmagasinent trois à cinq fois plus de carbone que la forêt amazonienne.

Rien qu'en 2012, les mangroves ont emmagasiné 4,19 Pg (pétagrammes) de carbone. Selon des chercheurs de Harvard, la déforestation entre 2000 et 2012 a entraîné la perte de 2 % du carbone mondial des mangroves, soit l'équivalent de 316 996 250 tonnes d'émissions de CO2.

En bref, les mangroves sont un atout majeur pour lutter contre le réchauffement climatique.

Qualité de l'eau

Les forêts de mangroves poussent non seulement dans la mer, mais aussi dans les eaux saumâtres, là où la rivière rencontre l'océan.

L'impressionnant réseau de racines immergées agit comme un filtre pour les sédiments, contribuant ainsi à assainir les cours d'eau.

Elles contribuent également à maintenir la qualité de l'eau pour d'autres organismes vivants à proximité, comme les récifs coralliens. Les mangroves peuvent même prévenir les phénomènes de blanchiment massif.

Biodiversité

Elles n'occupent peut-être qu'une fraction de la surface de la terre (à peine 0,1 %) mais les mangroves abritent près de 60 espèces uniques.

On compte 40 espèces d'oiseaux, 10 espèces de reptiles, six de mammifères et une espèce d'amphibiens que l'on ne trouve que dans cet écosystème.

Les forêts sont également importantes pour les espèces qui ne sont pas endémiques. Les requins-citron par exemple, préfèrent mettre bas dans les eaux peu profondes. Les jeunes requins passent leur première année dans les marais pour être en sécurité.

Gagne-pain

Les mangroves ne profitent pas seulement à la faune et à la flore, elles sont aussi une source essentielle de revenus pour les populations locales.

Les mangroves constituent des sources de revenus et de sécurité pour les populations locales. Bram Wouters

De la pêche à petite échelle à l'exploitation forestière durable, les mangroves font partie intégrale du mode de vie des populations locales.

Sécurité

En plus d'assurer la sécurité des jeunes requins-citron, les racines résistantes des arbres aident à protéger les populations locales des inondations et des tempêtes.

Lors du tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est et du Sud, près de 230 000 personnes ont été tuées. Certains endroits étaient nettement mieux protégés grâce aux mangroves. Même si elles ne sont pas infranchissables, elles ont permis aux populations d'échapper au pire.

Que nous réserve l'avenir ?

Bien que le taux de déforestation soit assez péjoratif, il faut rester positif.

Avant, les débats sur les mangroves étaient plutôt réservés aux écologistes marins et aux scientifiques. Maintenant, même sans formations scientifiques le terme est compréhensible au même titre que les forêts tropicales. Il a été vulgarisé et on comprend mieux le potentiel de ces écosystèmes.

Les racines robustes des forêts assurent la sécurité des créatures aquatiques et des habitants du littoral. Dan Maisey

De plus en plus de projets sont consacrés à la revitalisation, à la protection et aux reboisements des mangroves. Grace au travail du WWF et de projets locaux comme EcoViva, des initiatives sont prises dans le monde entier.

Il existe même des programmes de reboisement des mangroves auxquels les citoyens peuvent contribuer. Ce qui peut constituer une alternative éthique à certains projets de reboisement plus discutables.

Le plus important, c'est que les choses commencent à bouger au niveau gouvernemental. Par exemple, la campagne politique Ocean Unite's 30x30 place les mangroves au cœur des stratégies de conservation marine.

