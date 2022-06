Les "granulés de résine plastique" sont la matière première de l'industrie plastique.

Emballées et expédiées par milliards dans le monde entier, ces boulettes de plastique de la taille d'une lentille sont ensuite fondues et utilisées comme éléments constitutifs d'une vaste gamme d'articles utilisés dans notre vie quotidienne - des ordinateurs aux voitures, en passant par les vêtements et les bouteilles.

Bien que la première observation de ces granulés sur les plages n'ait été signalée qu'en 1970, ils ont depuis été trouvés sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique.

Des voix s'élèvent aujourd'hui pour demander que ce type de pollution soit pris beaucoup plus au sérieux, car leur taille et leur persistance les rendent pratiquement impossibles à éliminer, une fois dans l'environnement.

Une dévastation environnementale

Des granulés sont perdus à chaque étape de leur manipulation. Selon la fondation Plastic Soup, chaque année, 230 000 tonnes de ces déchets se retrouvent dans nos océans et, rien que dans l'Union européenne, 23 milliards de ces petites billes finissent chaque jour dans l'environnement. Elles se fraient un chemin dans les collecteurs d'eaux pluviales, dans les rivières et les cours d'eau, et finissent par atteindre nos océans. Les granulés sont ensuite éparpillés par le vent et les courants marins aux quatre coins de notre planète, mais il est pratiquement impossible de les nettoyer en raison de leur taille.

Ces derniers dévastent l'environnement et la vie marine mais, bien qu'ils soient l'une des principales sources de pollution de nos océans, ils sont souvent négligés.

Ils ont tendance à ne faire la une des journaux que lorsque d'importants déversements de conteneurs sont perdus en mer pendant le transport.

Des nurdles flottant dans l'océan. Canva

Une tragédie sociale et environnementale

L'un de ces incidents s'est produit au début de l'année 2021, dans les eaux vierges au large des côtes du Sri Lanka.

Le cargo X-Press Pearl a pris feu alors qu'il transportait 350 tonnes de fuel lourd, déversant près de 1 700 tonnes de granulés et 9 700 tonnes d'autres plastiques et polluants toxiques. Avec des échouages sur des centaines de kilomètres de côtes et une accumulation sur des plages pouvant atteindre deux mètres de haut, il s'agit de la pire catastrophe environnementale marine de l'histoire du pays, et du plus grand événement de pollution par granulés de plastiques jamais vu de l'histoire.

La pollution qui en résulte a eu un impact économique, social et environnemental considérable. Plus de 20 000 pêcheurs n'ont pas pu travailler dans la zone, perdant ainsi leurs revenus, et les habitats marins sont désormais en ruine.

"Il y a encore de grandes quantités de granulés en plastique et de microplastiques brûlés cachés dans l'eau et le sable, en particulier le long du littoral entre Colombo et Negombo", explique Hemantha Withanage, directeur exécutif du Centre for Environmental Justice, au Sri Lanka.

"Ces substances se dégradent lentement et seront donc présentes pendant les 500 à 1000 prochaines années. Ils n'affecteront pas seulement la vie marine et la santé humaine, mais aussi le tourisme et les revenus des populations locales, pour les années à venir."

Une menace pour la vie marine et l'homme

Souvent confondus avec des œufs de poisson, les granulés sont ingérés par les oiseaux de mer et les poissons, ce qui provoque malnutrition et famine.

Les fortes concentrations de polluants environnementaux qu'ils absorbent, en plus des produits chimiques utilisés lors de leur production, se retrouvent également dans les créatures marines. Non seulement ces substances nocives s'accumulent ensuite dans la chaîne alimentaire, mais elles peuvent aussi pénétrer dans notre organisme, par le biais des poissons et des fruits de mer que nous consommons, et causer toute une série de problèmes.

L'année dernière, pour la première fois, des microplastiques ont été trouvés dans des organes humains - avec des criantes particulières concernant la santé des nourissons.

Lors de la "Grande Chasse aux granule", plus de 1000 granules ont été collectées en 120 minutes par deux volontaires en Espagne dans une très petite baie de marée sablonneuse. K. Berger

Les déversements peuvent avoir un impact sur les écosystèmes et même modifier certaines de leurs caractéristiques, comme la température et la perméabilité du sable d'une plage, ce qui affecte à son tour des animaux tels que les tortues de mer menacées d'extinction qui couvent leurs œufs dans cet habitat.

Qu'en est-il des menaces pour le climat ?

Nous savons que les industries des combustibles fossiles et du plastique sont profondément liées.

Les granulés, ainsi que d'autres plastiques, sont fabriquées à partir de produits chimiques issus de combustibles fossiles, et émettent des gaz à effet de serre à chaque étape de leur cycle de vie, y compris après leur mort.

Selon une étude réalisée en 2019 par le Centre for International Environmental Law, d'ici à 2030, les émissions mondiales annuelles liées au plastique pourraient atteindre l'équivalent de près de 300 centrales électriques au charbon.

La plage de Sarukkuwa, à neuf milles nautiques de la catastrophe du X-Press Pearl. Les forces armées nationales et l'autorité de protection de l'environnement marin (MEPA). MEPA

Des tentatives ont-elles été faites pour réduire les déversements ?

Operation Clean Sweep (OCS) est une initiative internationale de l'industrie du plastique visant à réduire les pertes de ces granulés dans l'environnement. Les entreprises qui font partie de ce programme reçoivent des directives pour les aider à prévenir les pertes de granulés sur leurs sites. Bien que l'OCS constitue un bon point de départ, l'adhésion est volontaire et aucun contrôle n'est effectué pour s'assurer que les promesses sont tenues.

En outre, cette opération ne représente pas l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en plastique dans le monde et, en Europe, seul un petit pourcentage des 55 000 entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement l'ont signée jusqu'à présent.

Fidra est une organisation caritative environnementale qui s'efforce de réduire les déchets plastiques et la pollution chimique. Par le biais de sa "Grande chasse mondiale aux granules", elle cherche à mieux comprendre la densité et la distribution de ces derniers. Cette année, ces petites billes de plastiques ont été trouvés dans 91 % des pays participants.

Des chasses aux granules ont lieu chaque année dans le monde entier. DESIREE MARTIN/AFP or licensors

"Cette année, plus de 900 personnes ont participé à des chasses aux granulés sur les plages et les cours d'eau du monde entier", explique Heather McFarlane, chef de projet chez Fidra.

"Ces_recherches ne nous donnent pas seulement des données sur la pollution, elle montre aussi que les gens se soucient de ce problème permanent de plastique et veulent que l'industrie et les gouvernements prennent davantage de mesures pour y remédier_."

Des mesures supplémentaires sont nécessaires

30 ans après l'opération Clean Sweep, rien n'oblige les acteurs de l'industrie plastique à garantir de bonnes pratiques opérationnelles, bien que l'on reconnaisse aujourd'hui de plus en plus l'urgence d'éviter que les granulés ne s'échappent dans la nature.

Fidra appelle à une coopération au sein même de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agirait de faire en sorte que toutes les entreprises qui manipulent des granulés de plastique - des producteurs pétrochimiques qui créent des milliards de granulés par heure, à ceux qui transportent ces derniers à travers le monde, en passant par les micro-entreprises qui achètent des sacs de granulés pour fabriquer des produits - mettent en œuvre des mesures de bonnes pratiques.

Bien que les plastiques d'origine marine représentent environ 20 % de la pollution plastique et que des déversements de granulés aient été enregistrés au large de Hong Kong, de l'Afrique du Sud et de la mer du Nord au cours de la dernière décennie, l'Organisation maritime internationale (OMI), organe des Nations unies chargé de réglementer la navigation mondiale, n'a cessé de retarder le débat sur la question de ces boulettes de plastique.

Les granules sont si petits qu'il est pratiquement impossible de les éliminer de l'environnement. Getty

À la suite du déversement dévastateur de granulés, le gouvernement sri-lankais a donc demandé à l'OMI de classer ces petits morceaux de plastique comme des substances dangereuses, afin d'éviter de futurs déversements en mer.

Ces appels sont soutenus par le Centre pour la justice environnementale du Sri Lanka, l'ONG Environmental Investigation Agency (EIA) et d'autres membres de la Clean Shipping Coalition.

"Classer les granulés comme des substances dangereuses permettrait de prendre des mesures préventives telles que le stockage séparé, l'étiquetage clair, les meilleures pratiques de manipulation et les protocoles d'intervention d'urgence", explique Tom Gammage, responsable de la campagne océanographique à l'EIA.

"Il n'existe actuellement aucune restrictions légale pour une substance ou une marchandise transportée en mer si elle n'est pas répertoriée dans le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG), et pour cela elle doit être classée comme dangereuse".

"Nous savons déjà que les microplastiques tels que les granulés se bioaccumulent, persistent pendant des centaines d'années dans l'environnement et peuvent provoquer une toxicité importante pour les organismes vivants. Les preuves sont plus que suffisantes pour justifier l'inscription de ces plastiques sur la liste IMDG", ajoute-t-il.

Mais les pays riches préfèrent ne pas s'impliquer ...

A la fin de l'année 2021, lors de la réunion du Comité de protection de l'environnement marin de l'OMI à Londres, l'EIA a présenté une pétition signée par 90 000 personnes, demandant que les granulés soient classées comme matières dangereuses, mais l'incrédulité était de mise lorsque aucun temps n'a été consacré à la discussion des problèmes associés à ces plastiques minuscules.

Hemantha Withanage est déçu de ce résultat. "Nous sommes très mécontents de l'attitude de l'OMI", dit-il.

"Le gouvernement du Sri Lanka n'a eu que deux minutes pour exprimer ses préoccupations et ses demandes, et interroger l'OMI sur ses plans pour faire face aux futures catastrophes maritimes et sur la proposition de déclarer les granulés comme substances dangereuses, avant d'être brusquement coupé".

"Six personnes, dont moi-même, étaient inscrites sur la liste pour prendre la parole, mais nous ne l'avons pas fait, car aucun temps ne nous a été alloué. Cela me donne le sentiment qu'alors qu'une petite nation comme le Sri Lanka souffre d'une grande catastrophe, les riches nations industrielles préfèrent ne pas s'impliquer", conclut-il.

De nouvelles discussions devraient avoir lieu en mars ou avril de l'année prochaine. D'ici là, la campagne visant à classer les granulés comme dangereux se poursuit.

Article traduit de l'anglais