Les millionnaires vont consommer les 2/3 du budget carbone de la planète d'ici 2050

Selon une nouvelle étude, au cours des 30 prochaines années, les millionnaires brûleront plus des deux tiers du budget carbone de la planète.

Pour tenter de limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 °C, nous devons rester en-deçà d'une certaine quantité de carbone.

Or, selon un article de la publication Cleaner Production, les émissions des millionnaires épuiseront à elles seules 72 % de cette allocation d'ici 2050.

"La croissance continue des émissions par les plus riches rend moins probable la transition vers un système décarbonné", avertissent les scientifiques.

Ces recherches coïncident avec la publication du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui indique que pour assurer un "avenir vivable", il est urgent de réduire les émissions.

Qu'est-ce que le budget carbone ?

D'après le projet GLOBAL Carbon, il reste 380 milliards de tonnes de CO2 dans le budget carbone de la planète : il s'agit de la quantité de dioxyde de carbone que nous pouvons rejeter tout en ayant une chance sur deux d'éviter un réchauffement de 1,5 degré.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint 58 milliards de tonnes pour la seule année 2022. Il est probable que nous épuisions le budget carbone d'ici neuf ans, après quoi les émissions continueront d'augmenter.

Comment les millionnaires vont-ils absorber le budget climatique ?

Actuellement, les millionnaires représentent 0,7 % de la population mondiale.

Mais les auteurs du rapport, en se basant sur les trajectoires de croissance de la richesse entre 1990 et 2020, prévoient qu'il y aura plus de 300 millions de personnes disposant de plus de deux millions d'euros d'ici 2050, soit environ 3,5 % de la population mondiale.

Or, les millionnaires émettent beaucoup plus de carbone que le reste de la population. D'ici à 2050, ils rejetteront chacun environ 45 tonnes de CO2 par an.

Sur 30 ans, le total des émissions des émissions s'élèvera à environ 286 gigatonnes : cela représente 72 % du budget climatique restant.

Combiné à d'autres sources d'émissions, cela signifierait que l'ensemble du budget carbone sera épuisé d'ici 2031.

Comment limiter les émissions de gaz à effet de serre produites par les riches ?

Le rapport conclut que s'attaquer aux "très riches" sera une entreprise complexe mais avec l'intensification du réchauffement climatique, il s'agit d'un impératif.

La plupart des gens ne contribuent pas beaucoup au changement climatique. Mais les 10 % les plus riches émetteurs de carbone génèrent près de la moitié de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre.

La pression monte sur les personnes fortunées comme Bill Gates et Elon Musk pour qu'elles réduisent leurs émissions en abandonnant leurs jets privés.

Mais nous avons également besoin d'une approche systémique, telle que des "taxes progressives sur les émissions", suggère le rapport.