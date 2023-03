Bill Gates, les Murdoch, Pitbull : quelles célébrités voyagent le plus en jet privé ?

Un adolescent américain a répertorié et dénoncé les voyages en avion des super riches en révélant leurs bilan carbone. Akash Shendure, 17 ans, a compilé des données qui montrent l'empreinte carbone de 163 utilisateurs de jets privés sur son site Climate Jets. La liste détaille les vols privés de célébrités de l'entrepreneur Bill Gates au rappeur Pitbull.

"Je veux vraiment que cela non seulement responsabilise les usages, mais aussi qu'il fasse prendre conscience de la disparité entre les émissions de carbone des Américains ultra-riches et ceux de classe moyenne", a déclaré Akash Shendure dans une interview à la station de radio américaine KUOW.

Quelle est l'empreinte carbone d'un jet privé ?

L'Américain moyen émet 15,52 tonnes de dioxyde de carbone par an. En comparaison, Thomas Siebel - le milliardaire fondateur de Siebel Systems et le premier pollueur répertorié par le projet ClimateJets - a émis 4 649 tonnes de CO2.

"Les émissions des avions privés de Thomas Siebel ont dépassé les émissions totales de carbone de 299 Américains moyens!" selon le site d'Akash Shendure.

Qui a la plus grande empreinte carbone des jets privés ?

Akash Shendure, un lycéen de Seattle, a compilé les données à partir d'informations accessibles au public. Le résultat est une liste accablante de certains des dépliants les plus polluants au monde.

Après Thomas Siebel, la famille Murdoch - les magnats des médias en charge des tabloïds britanniques et de _Fox News_et de dizaines d'autres médias - a émis le plus de dioxyde de carbone.Leurs jets privés ont émis 4 357,25 tonnes de CO2.

Ils sont suivis de près par la famille DeVos (4 112 tonnes), Sam Zell (4 037 tonnes) et Jared Isaacman (3 862 tonnes).

Les magnats d'affaires et les grandes familles d'industriels ne sont pas les seuls à figurer sur cette liste. Le musicien Pitbull, également connu sous le surnom de "Mr Worldwide", a émis 3 156 tonnes de CO2.

Bill Gates - qui a récemment affirmé faire "partie de la solution climatique" et fait publiquement campagne pour l'action climatique - a émis 3 058 tonnes de CO2. En 2022n le milliardaire a effectué 392 vols en jets privés, soit une moyenne de plus d'un par jour. Gates insiste sur le fait qu'il compense sa dette carbone et utilise du carburant d'aviation durable.

Le magnat de l'informatique Thomas Siebel est en tête de liste des plus gros émetteurs d'émissions de jets privés AP Photo

Comment est né le projet d'Akash Shendure ?

Akash Shendure a été inspiré à le projet ClimateJets après que Twitter ait bloqué un compte qui suivait et tweetait l'emplacement du jet privé d'Elon Musk.

L'adolescent est épaulé par une équipe de volontaires en scannant l'enregistrement des contrôles au sol et les rapports en vol. Ces informations sont ensuite recoupées avec les données du coefficient de carburant (le profil d'émissions des différents types de carburant).

Que révèlent les émissions de carbone des milliardaires par rapport aux déplacements du reste de la population ?

Nous ne sommes pas tous également responsables face la crise climatique. Selon une étude d'OXFAM, les milliardaires sont responsables d'un million de fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la personne moyenne.

Les recherches de l'ONG ont révélé que les investissements de seulement 125 milliardaires émettent 393 millions de tonnes de CO2 chaque année, ce qui équivaut aux émissions annuelles de 85 millions de voitures.

Et il n'y a pas que les milliardaires ; les personnes aisées des pays riches sont également responsables de manière disproportionnée. Selon le rapport, les 10% des principaux émetteurs mondiaux de carbone génèrent près de la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Si les émissions étaient également réparties dans le monde, le citoyen moyen de la République démocratique du Congo verrait son niveau d'émission décupler.

Les Européens et les Nord-Américains, quant à eux, connaîtraient une baisse de leurs niveaux d'émissions de près de 40% et de plus de 70% respectivement.