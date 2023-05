Les températures moyennes de la planète pourraient dépasser les 29 °C, ce qui nous ferait sortir de ce que les scientifiques appellent la "niche climatique humaine".

Plus d'un cinquième de l'humanité pourrait être exposé à des températures dangereusement élevées d'ici la fin du siècle, avertissent les scientifiques. Selon une nouvelle étude de l'université d'Exeter, au Royaume-Uni, les politiques climatiques actuelles prévoient un réchauffement de 2,7 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies, ce réchauffement dépasserait la limite de 1,5 °C nécessaire pour éviter une "catastrophe climatique".

Un réchauffement de cette ampleur exposerait deux milliards de personnes, soit environ 20 % de la population mondiale prévue, à une chaleur et à des conditions météorologiques extrêmes mettant leur vie en danger d'ici à 2100.

Les températures moyennes mondiales dépasseraient 29 °C, ce qui nous ferait sortir de ce que les scientifiques appellent la "niche climatique humaine", c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'homme est habitué à prospérer. La température optimale pour l'homme se situe entre 13 et 25 °C.

Cette recherche, publiée dans la revue Nature Sustainability, vise à quantifier le coût humain - plutôt que monétaire - du réchauffement climatique.

Quelles sont les conséquences des températures extrêmes ?

Certains pays, comme l'Inde, subissent déjà les effets du réchauffement climatique d'origine humaine, notamment les décès liés à la chaleur.

Les chaleurs extrêmes peuvent également avoir un impact sur notre capacité à travailler, à penser et à apprendre. Elles peuvent avoir un effet dévastateur sur les récoltes et augmenter la probabilité de conflits, de maladies infectieuses et de complications liées à la grossesse.

Au fur et à mesure que cet effet se répand, de plus en plus de personnes seront déplacées de leur domicile ou émigreront vers des climats plus frais.

L'Inde restera l'un des pays les plus touchés, avec la plus grande population exposée à des chaleurs extrêmes, suivie du Nigeria, de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan.

Même les endroits qui restent du côté le plus frais du réchauffement prévu seront soumis à davantage de vagues de chaleur et de sécheresses.

Comment éviter les températures extrêmes ?

Une action urgente visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C, conformément à l'accord de Paris, réduirait considérablement les risques de crise.

À ces températures, le nombre de personnes exposées à des chaleurs extrêmes serait divisé par cinq, pour atteindre 400 millions, affirment les chercheurs.

"Nos résultats montrent l'énorme potentiel d'une politique climatique plus décisive pour limiter les coûts humains et les inégalités du changement climatique", écrivent les auteurs de l'étude.

En se concentrant sur le coût humain du changement climatique, l'étude met en évidence l'impact disproportionné sur les pays où les températures sont déjà les plus élevées et les plus densément peuplés. Il s'agit généralement de pays en développement qui contribuent le moins à la crise climatique.

Les auteurs suggèrent également que leurs conclusions pourraient être utilisées pour alimenter les discussions sur les pertes et les dommages.