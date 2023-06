Comment les coupes rases mettent à mal les forêts européennes

Alors que les forêts représentent des puits de carbone, les défenseurs de l'environnement alertent sur la technique de la coupe rase. Nous voyons en quoi elle consiste en Suède, l'un des grands exportateurs mondiaux de matériaux dérivés du bois.

Alors que les forêts nous sont vitales en tant que puits de carbone et refuges pour la biodiversité et que certaines pratiques liées à leur exploitation peuvent s'avérer néfastes, nous faisons le point sur la situation dans la région de Kalmar en Suède. Per Jiborn, membre du conseil de la Société suédoise pour la préservation de la nature, nous montre une parcelle où une coupe rase a été effectuée, une technique décriée.

"C'est simple et logique pour les propriétaires forestiers"

"C'est une coupe rase très étendue pour le sud de la Suède, tous les arbres ont été abattus il y a environ cinq ans," décrit-il. "Cela a radicalement modifié les conditions pour la biodiversité," poursuit-il.

"C'est simple pour les propriétaires forestiers : ils ont une grosse machine et c'est logique qu'ils viennent sur place et abattent tout les arbres en même temps ; comme cela, ils obtiennent tous les revenus en une année," fait remarquer le défenseur de l'environnement.

"Un pin naturel [comme ceux présents sur place] vit environ mille ans, mais on le coupe à peu près quand il a atteint l'âge de 60 ans," explique-t-il.

"Cela me rend triste et en colère"

"Cela me rend triste et en colère car je pense que l'État suédois n'utilise la forêt que pour les besoins de l'industrie et je ne pense pas que cela va vraiment changer," déplore Per Jiborn. "Ils préféreront planter ces pins et la nouvelle forêt sera une forêt dense avec seulement des pins," dit-il.

Malgré tout, nous constatons que sur la parcelle, quelques arbres ont été préservés. "Ils doivent les laisser pour la faune," nous confirme Per Jiborn. "Mais je ne pense pas que ce soit suffisant," regrette-t-il.

Au niveau européen, les forêts font l'objet d'une stratégie spécifique. De manière globale, l'Union européenne souhaite améliorer l'état des écosystèmes bien au-delà des parcs naturels, avec l'objectif de restaurer tous ceux qui en ont besoin d'ici à 2050. Une future loi européenne sur la restauration de la nature devrait y contribuer.