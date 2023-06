Mexique : les marsouins vaquita encore présents en petit nombre

Par Euronews avec APTN

Les marsouins vaquita ne sont présents qu'en petit nombre dans le golfe de Californie, au Mexique. L'espèce est en danger.

Contre toute attente, les quelques marsouins vaquita encore en danger s'accrochent à leur seul habitat dans le golfe de Californie, au Mexique, selon un nouveau rapport.

Des chercheurs qui ont participé à une expédition estiment avoir vu entre dix et treize de ces petits marsouins discrets pendant près de deux semaines de navigation dans le golfe. Un nombre similaire à celui observé lors de la dernière expédition de ce type en 2021.

En raison de la petite taille et du caractère insaisissable de cette espèce, la majeure partie des observations effectuées à l'aide de puissantes jumelles ont été classées comme probables. Ces animaux émettent également des "clics" qui peuvent être entendus grâce à des dispositifs de surveillance acoustique.

L'observation de veaux permet d'espérer la survie de l'espèce

Des experts mexicains, l'association de protection de la nature Sea Shepherd et la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine ont déclaré avoir vu au moins un et probablement deux jeunes veaux vaquitas. Cette observation a ravivé les espoirs de survie du mammifère marin le plus menacé au monde.

Les chercheurs affirment qu'il pourrait même y avoir d'autres marsouins vaquita dans la nature, car le voyage n'a couvert qu'une partie de l'habitat de cette créature dans le golfe. Il ne vit nulle part ailleurs et l'espèce ne peut être capturée, détenue ou élevée en captivité.

Mais il est bien trop tôt pour se réjouir. Les filets maillants illégaux ont piégé et tué des marsouins vaquita pendant des décennies. La population, qui comptait près de 600 individus en 1997, a diminué.

Les pêcheurs tendent les filets pour attraper le totoaba, un poisson dont la vessie natatoire est considérée comme un mets raffiné en Chine et dont le prix au kilo peut atteindre des milliers d'euros.

Navire Seahorse de l'ONG Sea Shepherd lors d'une expédition de recherche sur le marsouin vaquita. Sea Shepherd Conservation Society

Bien que le gouvernement mexicain ait fait quelques efforts pour mettre fin à la pêche au filet - en coulant par exemple des blocs de béton munis de crochets pour accrocher les filets - les pêcheurs pénètrent encore quotidiennement dans la zone protégée pour pêcher et vont même jusqu'à saboter les efforts de surveillance.

Selon le rapport, "les pêcheurs ont commencé à retirer les dispositifs acoustiques (CPOD) utilisés pour enregistrer les "clics" des marsouins vaquita. Les données enregistrées sur chaque appareil sont perdues et le remplacement des CPOD volés est coûteux".

"À moins que l'interdiction de pêche ne soit appliquée efficacement et que le vol d'équipement ne cesse, la surveillance acoustique ne pourra pas recueillir les données comme par le passé", déplorent les chercheurs.

Que faut-il faire pour sauver ces mammifères menacés ?

La chercheuse Barbara Taylor a demandé au Mexique de couler davantage de blocs de béton pour bloquer les filets, car certains marsouins vaquita ont été vus en dehors de la zone protégée.

L'expédition s'est déroulée du 10 au 26 mai et a traversé une zone du golfe où les quelques marsouins vaquita restants avaient été vus pour la dernière fois.

Alex Olivera, représentant au Mexique du Center for Biological Diversity, a déclaré qu'il s'agissait d'une "nouvelle encourageante qui montre que les marsouins vaquita sont des survivants. Mais nous avons encore besoin d'efforts de conservation urgents pour les sauver de l'extinction".

Le navire Seahorse de l'ONG Sea Shepherd. Sea Shepherd Conservation Society

M. Olivera, qui ne faisait pas partie de l'expédition, estime que "même dans un habitat exempt de filets maillants, il faudra environ 50 ans pour que la population retrouve son niveau d'il y a 15 ans".

"Nous avons besoin que le Mexique se conforme d'urgence aux réglementations existantes pour éviter que l'espèce ne disparaisse à jamais", a-t-il ajouté.

L'administration du président Andrés Manuel López Obrador refuse d'indemniser les pêcheurs qui restent à l'écart du refuge des marsouins vaquita et qui n'utilisent pas de filets maillants.

La pêche illégale nuit aux marsouins vaquita et aux efforts déployés pour les repérer

Sea Shepherd travaille dans le golfe aux côtés de la marine mexicaine pour décourager la pêche illégale dans la zone dite de "tolérance zéro", où la pêche est censée être interdite. Cependant, des bateaux de pêche illégale sont régulièrement aperçus dans cette zone, et le Mexique n'a donc pas été en mesure de les arrêter complètement.

Pritam Singh, président de Sea Shepherd, a déclaré que les patrouilles de la marine mexicaine ont permis de réduire de 79 % le nombre d'heures passées par les bateaux de pêche dans la zone réglementée en 2022, par rapport à l'année précédente.

Selon un rapport d'experts publié en 2022, les enquêtes de 2019 et 2021 "ont été entravées par la présence de nombreux bateaux de pêche illégale avec des filets maillants dans l'eau".

"Certaines zones n'ont pas pu être étudiées du tout certains jours en raison de la densité de la pêche illégale."

Les efforts de protection du gouvernement ont été, au mieux, incohérents et se sont souvent heurtés à l'opposition violente des pêcheurs locaux.