Libye, Grèce, Brésil : quand le dérèglement climatique provoque des inondations catastrophiques

Depuis le début du mois de septembre, presque autant de jours ont été marqués par des tempêtes meurtrières, alors que les climatologues avertissent que "personne n'est à l'abri".

Nous sommes à peine en automne et le monde est déjà sous le choc de nombreuses inondations catastrophiques qui, selon les scientifiques, sont aggravées par le changement climatique.

PUBLICITÉ

Selon le directeur d'un centre médical de la ville d'Al-Bayda en Libye, quelque 20 000 personnes pourraient avoir péri dans les inondations qui ont frappé le pays samedi dernier. Ces inondations, également aggravées par l'effondrement des infrastructures, ont suivi l'arrivée de la tempête méditerranéenne, Daniel.

"Bien qu'aucune attribution formelle du rôle du changement climatique dans l'intensification de la tempête Daniel n'ait encore été effectuée, on peut affirmer que les températures de surface de la mer Méditerranée ont été considérablement supérieures à la moyenne tout au long de l'été", a déclaré le Dr Karsten Haustein, climatologue à l'université de Leipzig, au journal britannique The Guardian.

Les tempêtes puisent davantage d'énergie dans des mers plus chaudes, tandis qu'une atmosphère plus chaude contient plus de vapeur d'eau susceptible de tomber sous forme de pluie, ce qui entraîne des déluges plus extrêmes.

Où la tempête Daniel a-t-elle provoqué des inondations meurtrières ?

15 personnes ont perdu la vie lorsque la tempête Daniel a touché terre en Grèce, la semaine dernière.

Certaines régions centrales ont reçu deux fois la moyenne annuelle des précipitations pour Athènes en l'espace de 12 heures seulement.

Champs inondés près du village de Pedino, au nord de Karditsa en Thessalie, le 8 septembre NASA Earth Observatory/Cover Ima via Reuters Connect

La plaine de Thessalie, qui abrite un quart de la production agricole du pays, s'est transformée en un lac géant, le 8 septembre.

La Turquie et la Bulgarie ont également été frappées par les pluies de la tempête Daniel. Au moins cinq personnes ont été tuées après qu'une crue soudaine a balayé leur camping dans la province turque de Kirklareli.

Des personnes marchent à côté des eaux de crue qui bloquent la route dans le quartier de Basaksehir à Istanbul, en Turquie, le 5 septembre 2023 Khalil Hamra/AP

Deux autres personnes sont mortes à Istanbul, où les tempêtes du 5 septembre ont inondé des centaines de maisons et de lieux de travail.

Plus loin sur la côte de la mer Noire, dans la province bulgare de Burgas, des villageois ont été contraints d'évacuer les eaux de crue qui sont montées jusqu'à submerger des voitures. Au moins quatre personnes ont trouvé la mort dans le pays.

La tempête Daniel qui a déversé des pluies torrentielles sur la côte libyenne est le dernier phénomène météo extrême à présenter des liens avec le changement climatique AP Photo/Jamal Alkomaty

Après avoir traversé le bassin méditerranéen, la tempête Daniel s'est abattue sur la côte nord de la Libye le 9 septembre. Elle a provoqué des inondations sans précédent, notamment dans la ville de Derna.

Les photos satellites de Planet Labs PBC montrent Derna avant et après les inondations, le 2 septembre et le 10 septembre, après l'effondrement des barrages à l'extérieur de la ville

La ville de Benghazi a également été touchée par des inondations catastrophiques. Mardi après-midi, le bilan était estimé à 5 200 morts et 10 000 blessés ou disparus.

PUBLICITÉ

Les autres pays qui connu des inondations meurtrières en septembre

La tempête Daniel n'est pas le seul déluge alimenté par le changement climatique que le monde ait connu ce mois-ci.

Dans le sud du Brésil, un cyclone a déversé plus de 300 millimètres de pluie sur l'État du Rio Grande do Sul en moins de 24 heures, à partir du 4 septembre.

Une famille est transportée dans un tracteur à travers une rue inondée dans le quartier Ilha da Pintada de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil, le 7/09 Wesley Santos/AP

Cela a provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont tué au moins 39 personnes. Le gouverneur Eduardo Leite a déclaré que le nombre de morts était le plus élevé jamais enregistré dans l'État en raison d'un phénomène climatique.

Le changement climatique a également augmenté l'intensité et la fréquence des tempêtes tropicales. La semaine dernière, les pluies résiduelles du typhon Haikui ont déversé sur Hong Kong les plus fortes précipitations jamais enregistrées depuis le début des relevés, il y a 140 ans.

Un centre commercial est inondé à la suite de fortes pluies à Hong Kong, le 8 septembre 2023 AP Photo/Louise Delmotte

"Je n'avais jamais vu de telles scènes auparavant. Même lors des précédents typhons, la situation n'a jamais été aussi grave. C'est terrifiant", a affirmé, à Reuters, Connie Cheung, une infirmière auxiliaire de 65 ans, originaire de Hong Kong.

PUBLICITÉ

Au moins deux personnes ont été tuées et des centaines d'autres hospitalisées. Des précipitations historiques ont également frappé la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Un garde civil espagnol immergé dans l'eau recherche une personne disparue, après une inondation dans la ville d'Aldea del Fresno, le 4 septembre SOPA Images/ Luis Soto/REUTERS

En Europe, le début du mois de septembre a également été marqué par des inondations dévastatrices en Espagne. Des ponts ont été détruits et des voitures emportées, dans les régions les plus touchées au sud-ouest de Madrid. Le bilan national s'est alourdi à 6 morts le 9 septembre.