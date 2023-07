Par Lottie Limb (adapté de l'anglais)

Selon les scientifiques, la probabilité des vagues de chaleur du mois de juillet en Europe ont été multipliées par 950 en raison du changement climatique causé par l'homme.

Imaginez un avenir où le retour des fraîches brises estivales sur les côtes européennes seront célébrées. Les villes du sud redeviendraient alors vivables pour les habitants et verraient revenir les touristes. Un tel panorama pourrait devenir réalité dans les prochaines décennies, affirme Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus sur le changement climatique (C3S) de l'Union européenne.

Pourtant, en réduisant radicalement les émissions dès aujourd'hui, nous pourrions en voir l'impact de notre vivant, affirme-t-il. "Si nous parvenons à atténuer le changement climatique, nous pourrons revenir à un climat plus proche de celui d'aujourd'hui, voire plus frais vers la fin du siècle."

Entre-temps, la vague de chaleur brutale de ce mois de juillet - qui, selon les scientifiques, aurait été virtuellement impossible sans le changement climatique causé par l'homme - commencera à sembler relativement fraîche. Les feux de forêt, inondations et décès liés aux vagues de chaleur devraient prendre de l'ampleur.

Si les perspectives s'annoncent sombres, comprendre les faits peut contribuer à inciter à agir pour trouver des solutions, comme le suggère Carlo Buontempo.

Le changement climatique est-il à l'origine de la canicule ?

Le dernier épisode majeur de feu de forêt à Corfou, en Grèce, capturé par satellite le 25 juillet. European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Une nouvelle analyse du groupe World Weather Attribution a conclu que les récentes vagues de chaleur en Europe et aux États-Unis ont été rendues, au minimum absolu, 950 et 4 400 fois plus probables par le réchauffement climatique.

Même sans modélisation informatique sophistiquée, le schéma est clair : les huit années les plus chaudes jamais enregistrées correspondent aux huit dernières années, a rapporté l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies en novembre.

L'été 2023 s'inscrit également dans cette tendance. Le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), basée aux États-Unis.

Les records de chaleur régionaux et nationaux ont été battus en raison de la vague de chaleur qui a frappé le sud de l'Europe ce mois-ci. Le record absolu pour l'Europe de 48,8 °C enregistré (mais pas encore officiellement vérifié) en 2021 en Sicile, pourrait bientôt être battu.

Il est normal que des records météorologiques et climatiques soient battus de temps à autre, bien sûr. Pour autant, "ce qui me frappe, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple bizarrerie climatique", explique Carlo Buontempo.

Il ne s'agit pas d'une simple fluctuation, mais d'une tendance, qui s'est accentuée au cours des trois derniers étés. L'été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, mais il a été rapidement battu par l'été 2022 de près d'un demi-degré.

Température de l'air au-dessus des terres en Europe - anomalies pour l'été 1950-2022, par rapport à la moyenne de la période de référence 1991-2020. C3S/ECMWF/KNMI

"Même si vous ne faites pas confiance aux modèles climatiques ou à ce que la science du climat vous dit, vous devriez faire confiance aux observations", déclare-t-il. "Et les observations nous indiquent sans équivoque que le système climatique s'est réchauffé et que les extrêmes se regroupent et deviennent plus fréquents qu'auparavant."

Bien que les études fournissent des données précieuses sur des événements spécifiques, le lien entre le réchauffement planétaire dû aux combustibles fossiles et les vagues de chaleur est déjà très clair. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies affirme que "chaque 0,5 °C supplémentaire de réchauffement de la planète entraîne une augmentation clairement perceptible de l'intensité et de la fréquence des extrêmes chauds, y compris des vagues de chaleur".

Comment les anticyclones façonnent la canicule

Des sans-abri dorment s'abritent du soleil pendant la canicule à Rome, le 21 juillet. GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Un anticyclone est une zone de haute pression dans laquelle le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et où les courants les plus faibles sont entraînés vers le bas, l'air se comprime et se réchauffe en descendant. Cela crée une situation statique avec une faible couverture nuageuse, ce qui signifie que le soleil tape encore plus fort sur le sol.

Cette situation a piégé l'air chaud dans un "dôme de chaleur" au-dessus de la Grèce, de l'Espagne orientale, de la Sardaigne, de la Sicile et de l'Italie méridionale, où les températures ont dépassé les 45°C ces derniers jours.

Les anticyclones au-dessus de l'Europe du Sud peuvent également attirer des vents chauds en provenance d'Afrique, mais ce phénomène n'a pas joué un rôle important avec les anticyclones Charon et Cerbère.

Les climatologues affinent actuellement la manière dont ils calculent l'influence du réchauffement planétaire sur les dômes de chaleur et la circulation de l'air, explique le Dr Buontempo. Reste que si la "température de fond" augmente, il est d'ores et déjà établi que ces phénomènes extrêmes deviendront plus fréquents et plus intenses.

El Niño et le réchauffement des océans à l'origine de la canicule en Europe ?

El Niño est de retour avec des conséquences alarmantes pour les températures mondiales. Ce phénomène climatique naturel réchauffe les eaux de surface de l'océan Pacifique, ce qui libère davantage de chaleur dans l'atmosphère.

"L'impact direct d'El Niño sur l'Europe est toutefois limité", explique Carlo Buontempo, et dépend de son évolution en un phénomène modéré ou fort, ce qui est actuellement évalué.

Plus près de nous, les vagues de chaleur marine dans l'océan Atlantique Nord survenues à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet ont probablement eu un impact plus important sur les températures caniculaires en Europe.

Anomalie de température de surface de la mer (degrés Celsius) pour le mois de juin 2023, par rapport à la période de référence 1991-2020. Copernicus Climate Change Service/ECMWF

"Au niveau mondial, l'Atlantique Nord et le Pacifique jouent ensemble pour faire monter la température moyenne mondiale au-dessus de tous les records précédents", explique le Dr Buontempo. "C'est ce que nous avons observé le 6 juillet [le **jour le plus chaud du monde**] et j'ai trouvé cela intéressant parce que ce n'est pas seulement El Niño qui a été à l'origine de ce phénomène. Il s'agit en fait d'une interaction entre El Niño et l'Atlantique Nord et, dans une certaine mesure, l'océan Austral."

Bien qu'il soit difficile de dissocier ces événements climatiques sur notre planète bleue, les experts ne pensent pas qu'El Niño ait joué un rôle significatif dans la vague de chaleur.

Les jours de chaleur extrême se multiplient

Selon le Dr Buontempo, il peut y avoir un élément d'adaptation, mais en fin de compte, "il y a des limites strictes, des limites physiologiques".

"Nous savons que lorsque la température avoisine les 36°C et que l'humidité est de 100 %, notre corps ne peut pas se refroidir. Il n'y a pas de mécanismes physiques qui nous permettent de nous refroidir. C'est donc une frontière difficile à franchir pour nous. Nous ne franchirons pas cette frontière vivants ou sans air conditionné".

Pourcentage de jours d'été avec "stress thermique très fort" (indice climatique thermique universel entre 38 et 46°C) en Europe du Sud, de 1950 à 2022. C3S/ECMWF

Le stress thermique peut être négligé dans la couverture climatique, mais cet impact environnemental sur le corps humain s'intensifie également. Dans toute l'Europe, C3S a suivi une tendance à la hausse du nombre de jours d'été au cours desquels le stress thermique maximal entre dans les catégories "fort" et "très fort".

Le stress thermique étant "multifactoriel" - c'est-à-dire qu'il ne mesure pas seulement la température, mais aussi l'humidité, la vitesse du vent et d'autres facteurs - il y a des choses que nous pouvons faire pour l'améliorer, déclare le Dr Buontempo.

"Il existe des options relativement peu coûteuses qui peuvent être envisagées localement pour réduire notre stress thermique", ajoute-t-il, comme l'aménagement de zones ombragées et de fontaines à boire.

Les vagues de chaleur, incitations à l'action climatique ?

La première grande vague de chaleur en Europe s'est produite au cours de l'été 2003, provoquant des dizaines de milliers de décès en France, en Italie et en Espagne. "Les climatologues nous avaient prévenus qu'en 2020, ce type d'été serait beaucoup plus courant, voire généralisé", explique M. Buontempo.

"Ce qui se passe actuellement dans le monde entier est tout à fait conforme aux prévisions des scientifiques. Personne ne veut avoir raison sur ce point. Mais pour être honnête, je suis stupéfaite par la férocité des impacts que nous subissons actuellement", comment Joëlle Gergis, maîtresse de conférences en Sciences du climat, dans le journal Guardian Australia.

Carlo Buontempo, directeur du Copernicus Climate Change Service : "Les messages que nous recevons sur Twitter [...] sont assez fatigants". Coperncius

"Parfois, je suis un peu déconcerté qu'il y ait tant de gens qui ne fassent pas confiance aux preuves. Je pense que le scepticisme est une attitude très naturelle et très scientifique. Mais à mon avis, ce genre de scepticisme devrait commencer par des faits et l'observation de données", déclare-t-il.

"Le niveau d'abus que nous recevons sur Twitter, disant que nous mentons, est assez fatigant pour être honnête. (...) Ce que nous faisons, c'est fournir des preuves".

D'une manière générale, cependant, il constate une "reconnaissance croissante" de la crise climatique, en particulier de la part des citoyens du sud de l'Europe et de la Méditerranée.

"Selon moi, les hommes politiques réagissent aux peurs, aux priorités, aux émotions, mais aussi aux pensées rationnelles de la population en général, et ce changement de priorité devrait déclencher une réaction parmi les décideurs et les responsables politiques", déclare le scientifique.

Tel est, en résumé, l'objectif de Copernicus qui fournit des données ouvertes. Les personnes désireuses d'approfondir leur compréhension de la science pourraient commencer par les ensembles de données de "réanalyse", suggère le Dr Buontempo. "En collant ensemble les observations passées et les connaissances des scientifiques sur les systèmes climatiques, vous pouvez les utiliser pour voir comment le climat de votre ville ou de votre région a changé au fil du temps."