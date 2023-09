Greta Thunberg à nouveau face à la justice pour avoir manifesté en Suède

Par Rosie Frost (adapté de l'anglais)

En Suède, désobéir à un ordre de la police est passible d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement.

Greta Thunberg a été accusée d'avoir désobéi à un ordre de la police, quelques mois seulement après avoir été condamnée pour le même délit.

La militante suédoise pour le climat a été condamnée en juillet à une amende de 2 500 couronnes suédoises (environ 200 euros) pour ne pas avoir quitté une manifestation, malgré l'ordre de la police.

Elle a admis au cours de la procédure judiciaire qu'elle avait désobéi à un ordre de la police, mais elle a plaidé non coupable, affirmant qu'elle avait agi par nécessité.

Greta Thunberg a déclaré aux journalistes du tribunal de district de Malmö qu'il était "absurde que ceux qui agissent en accord avec la science en paient le prix".

Lorsqu'on lui a demandé si elle serait plus prudente après l'amende, elle a répondu que les manifestants pour le climat n'allaient "certainement pas reculer".

Les manifestants retournent à Malmö quelques heures seulement après que Greta Thunberg a été condamné à une amende pour avoir désobéi à la police lors d'une manifestation AP Photo/Pavel Golovkin

Quelques heures seulement après le verdict, GretaThunberg et d'autres militants de "Ta tillbaka framtiden" ou "Reclaim the Future" sont retournés au port de Malmö et ont bloqué une route pour les camions pétroliers afin de protester contre l'utilisation des combustibles fossiles.

Les militants, dont Greta Thunberg, ont à nouveau été expulsés de force par les autorités.

Dans un communiqué, les procureurs ont déclaré que cette manifestation du 24 juillet "n'avait pas de permis" et qu'elle avait perturbé la circulation dans ce port très fréquenté. Ils ajoutent que les militants pour le climat "ont refusé d'obéir aux ordres de la police de quitter le site".

"Il s'agit donc d'un cas de refus d'obtempérer".

Le deuxième procès est prévu pour le 27 septembre et Greta Thunberg pourrait être condamné à une peine plus lourde si elle est reconnue coupable une deuxième fois. En Suède, le refus d'obtempérer à un ordre de la police est passible d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement.

Pourquoi les manifestants ont-ils bloqué le port de Malmö ?

À partir du 15 juillet, Reclaim the Future a organisé une manifestation de plusieurs jours pour bloquer les routes menant au port de Malmö, dans le sud de la Suède, et empêcher les pétroliers d'y entrer ou d'en sortir.

Le groupe a déclaré qu'il s'agissait d'une "résistance pacifique à l'industrie des combustibles fossiles qui menace l'avenir des jeunes".

Une vingtaine de membres de Reclaim the Future, dont Greta Thunberg, sont retournés à Malmö en juillet, et ont de nouveau été emmenés par la police.

"La crise climatique est déjà une question de vie ou de mort pour d'innombrables personnes", a affirmé Greta Thunberg dans un post Instagram le jour où elle a rejoint la première manifestation à Malmö.

"Nous choisissons de ne pas être des spectateurs, et au lieu de cela, d'arrêter physiquement l'infrastructure des combustibles fossiles. Nous nous réapproprions l'avenir", a-t-elle ajouté.